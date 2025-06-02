Jorge Rodríguez, director assistencial de Vithas Lleida: «Els nostres serveis més demandats són oftalmologia, cirurgia, traumatologia i urologia»
Vithas destaca l’atractiu de l’accés directe a especialistes i la innovació en cirurgia robòtica com a claus del creixement
“L’augment d’assegurats no es pot explicar amb una sola raó. A Lleida i a l’Estat tenim la població més envellida de la història, amb més cronicitat i necessitat d’accés a especialistes. A més, l’assegurança privada és el benefici número 1 que les empreses ofereixen als seus empleats, i l’accés directe a l’especialista és molt atractiu. També és cert que a la pública hi ha unes llistes d’espera que s’han agreujat per la pandèmia. A Vithas oferim una assistència capdavantera amb les últimes innovacions, com la cirurgia robòtica d’alta precisió."
"Ens organitzem en unitats multidisciplinàries per veure el pacient de forma integral gràcies al treball col·laboratiu dels nostres 350 professionals. Els nostres serveis més demandats són oftalmologia, cirurgia, traumatologia i urologia. També hi ha un auge de cirurgies estètiques, sobretot en homes. Però el nostre centre neuràlgic són les urgències, amb temps de resposta molt reduïts i atenció contínua després de l’alta. Pròximament obrirem un gran hospital a Barcelona en el qual durem a terme els procediments més complexos”, explica Jorge Rodríguez, director assistencial de Vithas Lleida.