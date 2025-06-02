José Luis Mir, director general d’Avantmèdic: «Les pòlisses augmenten perquè la gent busca una resposta immediata»
L’atenció ràpida impulsa l’auge de la sanitat privada a Lleida
“La salut és el més important per a les persones i l’increment de les pòlisses obeeix que busquen una resposta immediata que la sanitat pública no pot donar-los pel gran volum que té”. Aquesta és l’opinió de José Luis Mir, el director general d’Avantmèdic, sobre els motius de l’increment progressiu del nombre d’usuaris de la sanitat privada, i insisteix que aquesta “resposta immediata” és clau. Aquesta entitat va inaugurar fa cinc anys un petit hospital amb 21 habitacions i dos quiròfans, denominat AQUAH, que es va convertir en el quart privat de Lleida ciutat, al solar de l’antiga discoteca Systema, després d’una inversió d’uns sis milions d’euros.
Joan Martí Alegret
Mir diu que l’evolució de l’activitat en els últims anys és “positiva” i subratlla que Avantmèdic ofereix un “tracte personalitzat” i la “màxima qualitat assistencial”. Assegura que el creixement “es nota en totes les especialitats mèdiques”, la qual cosa també ha comportat un augment de la plantilla de professionals, i posa com a exemple les de dermatologia, traumatologia, clínica del dolor, otorrinolaringologia i oftalmologia.
Mir no entra en detalls sobre possibles noves ampliacions de serveis, però indica que l’objectiu d’Avantmèdic “és continuar creixent d’una manera ordenada i pensant a donar sempre el millor servei als nostres pacients”, incorporant l’última tecnologia, a més de nous professionals.
En matèria de personal, Mir detalla que a Avantmèdic actualment compten amb un total de 280 professionals, incloent als que formen parteix de la plantilla pròpia i a altres que compatibilitzen aquesta feina amb la de la sanitat pública o en altres centres privats com l’Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport (ICATME). Com els seus homòlegs dels altres tres hospitals privats, Mir afirma ser partidari d’augmentar el nivell de col·laboració amb la sanitat pública, així com també entre els mateixos centres privats, en entendre que això suposaria un benefici per als pacients.