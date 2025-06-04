SEGURETAT
L’ajuntament instal·la deu càmeres de videovigilància en el Centre Històric de Lleida
Se sumaran a les 36 que ja hi ha per l’Eix Comercial i col·locaran 2 més en l’entorn de la Cuirassa // Larrosa diu que l’objectiu és que per al 2027 n'hi hagi 313 a tota la ciutat i l’Horta i puguin analitzar patrons i comportaments per prevenir delictes
L’ajuntament ha instal·lat deu noves càmeres de videovigilància en el Centre Històric per millorar la seguretat a la zona i que se sumeixin a les 36 que ja estan repartides per l’Eix Comercial. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha assegurat aquest migdia que la voluntat del govern municipal és que en acabar el mandat, el maig de 2027, hi hagi 313 càmeres per tota la ciutat i l’Horta. En aquest sentit, ha detallat que ara mateix hi ha 130 càmeres de videovigilància, 43 lectors de matrícules, 22 de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), 8 de trànsit, 2 als vehicles de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana i una més en el Civicar, el vehicle de la Guàrdia Urbana que detecta vehicles sospitosos o que han comès algun infracció.
En aquest sentit, la previsió de la Paeria és instal·lar pròximament 49 càmeres lectores de matrícula i una vintena més a partir del 2026, col·locar 3 més de la ZBE i dos més de trànsit i d’altres tantes en l’entorn de les restes arqueològiques del barri jueu, conegut com a La Cuirassa. Així mateix, ha assenyalat que moltes d’aquestes càmeres "tenen motivacions molt concretes com el control del trànsit", però la idea és que ben aviat totes estiguin interconnectades i puguin fer diverses funcions alhora com per exemple controlar la mobilitat, la seguretat ciutadana o detectar patrons de comportament per prevenir futurs delictes. En aquest sentit, l’alcalde ha recordat que la Paeria ha fet un diàleg competitiu amb empreses especialitzades per millorar la seguretat mitjançant les noves tecnologies i que pròximament presentaran la proposta guanyadora. "Farem un salt extraordinari", ha assegurat Larrosa, que ha detallat que amb aquest diàleg competitiu i l’ús de noves tecnologies "ens permetrà avançar en prevenció, ja que es podran establir patrons de comportament, recopilar informació de dies, hores, intensitat d’usos dels carrers, conèixer els punts més crítics, etcètera. Fins ara tot això eren idees interpretables però la tecnologia ens permetrà establir patrons per actuar preventivament i, quan es produeix algun incident, que els agents de seguretat puguin treballar amb més agilitat," ha conclòs l’alcalde.
Sobre la desena càmeres que han instal·lat ara pel Centre Històric, Larrosa ha destacat que "s’han col·locat en llocs per donar cobertura a grans espais i són molt precises, seran capaços de detectar l’etiqueta d’una samarreta o la marca de les ulleres d’una persona que està a 100 metres de distància".
A la presentació de les càmeres han assistit les tinentes d’alcalde Cristina Morón i Carme Valls, que van recordar que la seua instal·lació és fruit de l’acord pressupostari amb Junts i que pròximament es presentaran els resultats del diàleg competitiu per millorar la seguretat. També ha vingut la portaveu del grup de Junts, Violant Cervera, que ha remarcat que "la seguretat és una de les nostres prioritats no només per prevenir robatoris o delictes, sinó per contribuir a millorar la sensació de seguretat i amb aquests nous aparells la ciutadania guanyarà en benestar i tranquil·litat".