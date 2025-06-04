FERROCARRIL
Sondatges geològics vora la via per reduir les vibracions que danyen cases de l’Horta de Lleida
Adif vol determinar si és només pel pas de trens o per les característiques del subsol. Els veïns admeten que s’han reduït les tremolors, però en alguns trams continuen superant el límit legal
Una empresa especialitzada porta diverses setmanes fent sondatges i estudis geològics en zones pròximes a la via d’alta velocitat que creua l’Horta per veure com reduir les vibracions que provoca el pas dels trens, que ha causat l’aparició d’esquerdes en habitatges pròxims a la via, els propietaris dels quals han constituït una plataforma que ja suma més de 150 membres. Així ho va assegurar tant el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, com l’advocat de la plataforma, Josep Maria Peiró, que van detallar que aquesta empresa ha estat contractada per l’Administrafor d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Així mateix, ambdós van assenyalar que, si bé és cert que s’han reduït les molèsties del pas dels combois, en alguns trams les vibracions encara superen el límit legal, motiu pel qual s’estan fent aquests sondatges.
Aquesta problemàtica va començar fa més de dos anys, quan l’augment del trànsit ferroviari pel bypass de l’Horta va provocar l’aparició de nombroses esquerdes en cases de la zona. Els veïns van contractar una empresa especialitzada que va fer mesuraments i va constatar que les esquerdes es devien a les vibracions que provocaven el pas de trens. Adif també va fer els seus estudis i va corroborar que les tremolors superaven en alguns punts els màxims fixats per la normativa.
Arran d’aquesta situació va començar a prendre mesures correctores perquè la via absorbeixi més energia i disminueixi les vibracions renovant les plaques de seient ferroviari d’un tram d’uns 6 quilòmetres. “Els sondatges geològics s’estan fent ara per determinar si el problema té a veure amb la infraestructura ferroviària o amb les característiques del subsol”, va detallar Crespín, que va afegir que aquestes anàlisis encara es porten a terme i quan acabin es decidirà quina solució prendre”. Peiró va dir que “les molèsties s’han reduït, però les vibracions continuen superant els límits legals”. Va assenyalar que una vegada Adif prengui més mesures “contractarem un especialista perquè corrobori la seua efectivitat i més endavant faríem una reclamació patrimonial perquè indemnitzi els danys als habitatges. Si cal, anirem a judici”, va afegir.