UNIVERSITAT
Sala Roberto Fernández a la UdL, que també honra Paco Tovar
La Universitat de Lleida (UdL) va reconèixer ahir a la tarda la trajectòria del seu exrector i catedràtic emèrit d’Història Moderna Roberto Fernández donant el seu nom a la sala de juntes de la segona planta del Rectorat i amb un acte al qual van assistir prop de 200 persones. El rector, Jaume Puy, i representants dels rectors de les universitats catalanes i espanyoles van destacar la seua capacitat d’acció i d’impulsar canvis en el sistema, així com el seu bon caràcter i la seua proximitat als estudiants.
Per la seua part, l’excatedràtic d’Història Manel Lladonosa, va remarcar l’aportació de Fernández a la història social i local i la seua activitat perquè la història sigui reconeguda com una disciplina científica més. Hores abans, la UdL també va retre homenatge a la sala Víctor Siurana al seu excatedràtic de Literatura Paco Tovar, en un acte amb amics, professors i exalumnes que va tenir com a punt culminant la presentació del llibre Con los ojos llenos de recuerdos. Estudios sobre Literatura Española e Hispanoamericana en homenaje a Paco Tovar.