Veïns de l'Horta de Lleida, “farts” d’abocaments il·legals: “els vaig fer una foto i em van seguir fins a casa”
Critiquen que persones incíviques tiren fins i tot material d’obra en illes de contenidors. Denuncien haver patit amenaces
Veïns del Camí de l’Albi i la partides de Montserrat i Boixadors, a Lleida, denuncien els abocaments d’escombraries i material d’obres que pateixen des de fa dies a la zona i que afecta diverses illes de contenidors.
Des de l’associació de veïns de la partida de Montserrat van assenyalar que “portem més de deu dies amb un abocament de material d’obres a la primera illa de contenidors que hi ha al Camí de l’Albi entrant per la carretera d’Osca i el problema no són els serveis municipals, sinó que la gent és molt incívica i no respecta res”.
En aquest sentit, assenyalen que “si la gent veu que hi ha restes i material de tot tipus per terra ja no es preocupa de tirar bé les escombraries i les deixen de qualsevol manera i es genera un cercle viciós”. Per això, des de l’associació veïnal van reclamar aplicar més sancions per als incívics “perquè aquest és el veritable problema, tenen impunitat total”.
Així mateix, des de l’entitat van assenyalar que, quan els veïns han vist gent tirant material d’obres per la zona, han patit amenaces. “La setmana passada vaig veure una furgoneta tirant escombraries, els vaig fer una foto i em van seguir fins a casa, quan vaig arribar em van dir que ara sabien on vivia”, va dir una resident.