Dormint en un sostre del Centre Històric de Lleida: “Barraquisme per terra, mar i aire”
Publiquen una fotografia d’una persona sense llar dormint dalt d’una construcció del carrer Sant Andreu
L’associació veïnal del Centre Històric Som Veïns de Lleida va publicar aquest dijous una foto d’una persona sense llar dormint dalt d’una construcció del carrer Sant Andreu.
“Barraquisme per terra, mar i aire” deia el missatge de l’entitat veïnal, que porta diversos dies publicant imatges de persones pernoctant pels carrers del barri “Patrimoni Mundial de la Unesco”.