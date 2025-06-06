POLÍTICA
“En el món neoliberal, o canviem prioritats o gestionarem engrunes”
El Comú de Lleida va celebrar ahir el desè aniversari a la Paeria amb un acte que es va articular al voltant d’una conversa sobre “municipalisme transformador” entre el filòsof i militant històric de la formació Joan Manel Bueno, la regidora Laura Bergés i l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.
Bueno va recordar els inicis del Comú i va destacar que, malgrat que alguns ho consideraven improbable, “vam entrar a l’ajuntament amb dos regidors”. Bergés i Colau van recordar que el 15M va suposar un punt d’inflexió i van subratllar que “per fi les lluites contra la globalització, per l’habitatge i els drets es trobaven en un mateix espai”.
Així mateix, Bergés va remarcar que “el Comú ha fet l’oposició que creiem que s’ha de fer: llegint els decrets, fiscalitzant i proposant alternatives solvents”. També va posar en relleu la seua etapa al govern municipal. “Amb un pressupost zero, vam posar a disposició més de 100 pisos socials”, va dir. Colau també va reivindicar transformacions impulsades des de l’ajuntament de Barcelona. Bergés va defensar que “la política transformadora no pot oblidar la utopia”. “Volem canviar les regles del joc. En el món actual neoliberal, o canviem les prioritats o estarem sempre gestionant les engrunes.”