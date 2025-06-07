SALUT
Un centenar de professionals es donen cita en el Congrés de Videoftalmologia
Prop d’un centenar d’oftalmòlegs, optometristes i representants del sector de tot l’Estat van participar ahir en la setzena edició del Congrés Nacional de Videoftalmologia, que es va celebrar a la facultat de Medicina de la UdL. En la jornada, organitzada per la Fundació Ferreruela i Vista Oftalmólogos, cada participant va presentar casos clínics reals a través de vídeos o fotocasos editats amb explicacions de 4 minuts, seguits de 2 minuts de debat amb el públic i el comitè científic. En total, es van presentar més de 50 vídeos.
Andrea Ferreruela, de la Fundació Ferreruela, va destacar que aquest any s’ha pogut recuperar el congrés després de cinc anys d’aturada, que compta amb més tres dècades de trajectòria. “És un espai clau de formació i intercanvi entre generacions i subespecialitats dins de l’àmbit oftalmològic, a banda d’actualitzar coneixements i tècniques”, va destacar. Es van tractar diverses àrees temàtiques com el glaucoma i les cirurgies combinades; retina i vitri; cirurgia reactiva; cristal·lí; complicacions i solucions quirúrgiques; oftalmologia pediàtrica i cooperació internacional, entre d’altres. A més, es van atorgar diversos premis, amb una dotació total de més de 5.000 euros, incloent-hi reconeixements per a les millors presentacions.