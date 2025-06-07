LLEIDA
El nou pla urbanístic de Lleida preveu un centre de dades i facilitar l’expansió dels Mangraners
Requalificarà en residencial una zona industrial per ‘atansar’ el barri al centre
L’ajuntament de Lleida proposa en el nou Pla d’Ordenació Urbanística de la ciutat (POUM), que preveu presentar dilluns vinent, una reserva de 20 hectàrees de sòl per acollir un centre de dades i la conversió en residencial d’una zona qualificada ara d’industrial per a l’expansió dels Mangraners cap a la ciutat.
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat de Lleida, que el govern de la Paeria preveu presentar dilluns vinent, contempla una reserva de 20 hectàrees de sòl especialitzat en noves tecnologies per acollir l’activitat d’un centre de dades, segons la informació comunicada recentment en el Consell de Ciutat. En l’apartat relatiu al desenvolupament econòmic de la capital, també contempla el nou polígon de Torreblanca (203 hectàrees de sòl d’activitat econòmica i logística), les 30 hectàrees d’ampliació del d’El Segre, 35 hectàrees encara per ordenar corresponents al pla parcial de delimitació de l’Ll-11 i 12 del nou recinte de la Fira de Lleida. I, malgrat ser considerat sòl d’equipament, inclou també Gardeny, amb 13 hectàrees de sòl d’activitats amb usos d’indústria neta i investigació i usos complementaris d’educació i residencial.
Pel que fa al creixement urbanístic de la ciutat, una de les novetats del POUM és que preveu requalificació d’una zona industrial dels Mangraners perquè passi a ser residencial. Es tracta d’una àrea situada des de la part posterior del centre cívic cap a la ciutat, de manera que el barri es podrà atansar al centre urbà. Les operacions urbanístiques actuals se centren en l’altre extrem dels Mangraners, al costat de la carretera de Tarragona (N-240).
En aquest sentit, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va indicar ahir que al setembre finalitzarà la construcció dels primers 40 pisos dels 300 previstos i va estimar que els pròxims dotze o quinze mesos el barri podria ampliar la seua capacitat residencial en un vint per cent (ara hi ha 2.600 habitants), de manera que es requeriran comerços i serveis (més informació a la pàgina 10).
Per al conjunt de la ciutat, el nou pla calcula un potencial de creixement de 27.213 habitatges. Aposta per la rehabilitació a la Mariola i el Centre Històric, amb 800 habitatges, i 387 de nova construcció. Així mateix, proposa que en nous polígons i sectors el 47% de pisos siguin de protecció pública, amb 17.254 en total.
La proposta deixa 1.685 edificis fora d’ordenació pel seu volum
L’actual proposta d’actualització del POUM també deixa fora d’ordenació pel seu volum, essencialment per l’altura, encara que també pel fons, un total de 1.685 edificis. No obstant, rebaixa en 940 la xifra de l’anterior document, aprovat inicialment el 2018, però el 2019 no es va poder validar de forma definitiva al no aconseguir els suports necessaris.
D’altra banda, preveu27 hectàrees de superfície de zones verdes privades d’interior d’illes, amb 4.200 arbres. Per a l’Horta, el pla assenyala que l’ocupació del sòl es vincula a les necessitats d’explotació i incentiva la reutilització i el reciclatge de les construccions existents. A més, fixa com a objectiu la defensa de l’activitat productiva.Per al centre de la ciutat, contempla una progressiva conversió en zona de vianants i la potenciació del transport públic. I quant a l’estratègia comercial, el pla subratlla la necessitat d’impulsar l’Eix Comercial amb la iniciativa històrica d’instal·lar dos pols comercials, un en cada extrem. Un seria el reiteradament anunciat entorn de l’estació i l’altre, un nou sector de serveis i comercial al peu de Gardeny-Alcalde Costa, que es complementaria amb una reserva d’aparcament a la zona del Camp Escolar. No esmenta Torre Salses, un projecte emmarcat en l’actual POUM.