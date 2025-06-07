TRÀNSIT
Una dona crítica i la seua filla ferida al ser envestides en un pas de vianants a Lleida
Una mare de 34 anys i una nena de 8, en un atropellament que es va produir a les 16.10 hores a Onze de Setembre. Sanitaris del CAP van socórrer les víctimes
Una dona de 34 anys va resultar ferida de caràcter crític i la seua filla de vuit anys va patir ferides de diversa consideració al ser atropellades per un cotxe a primera hora de la tarda d’ahir en un pas zebra del Passeig Onze de Setembre, just davant del CAP. Mare i filla van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova després de ser ateses in situ, segons va informar el SEM.
La Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre. El conductor del vehicle va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues.
L’accident es va produir a les 16.10 hores, quan un vehicle va atropellar una dona i una de les seues filles quan creuaven per un pas zebra elevat que no està regulat per semàfor. Una altra filla, de 13 anys, va resultar il·lesa. Els primers a intervenir-hi van ser els sanitaris que hi havia al centre mèdic situat a escassos metres. Al lloc també van acudir diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i patrulles de la Guàrdia Urbana. Les ferides més greus les presentava la dona de 34 anys, que va ser traslladada amb pronòstic crític a l’hospital Arnau de Vilanova després de ser estabilitzada. També va ser evacuada la seua filla de 8 anys. La petita tenia una lesió en una cama. Per la seua part, la Guàrdia Urbana va tallar el carrer en direcció a Rovira Roure i va desviar el trànsit, la qual cosa va provocar retencions en carrers propers.
Val a recordar que dimarts va morir un ciclista de 70 anys al tenir una indisposició quan anava per l’N-240 a prop de les Basses d’Alpicat. El ciclista va acabar xocant per encalç contra un autocar que estava en una parada. Inicialment es va pensar que es tractava d’un accident de trànsit però l’autòpsia va revelar que el ciclista havia patit una indisposició (vegeu SEGRE de dijous). D’altra banda, un camió va perdre part de les cerveses que transportava a les 7.06 hores d’ahir a l’Ll-11 entre Lleida i els Alamús.