L’IMO impulsa la 3a edició del Mentoratge Corporatiu Sociolaboral amb 25 parelles actives
L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de Lleida ha posat en marxa la tercera edició del Mentoratge Corporatiu Sociolaboral, un projecte d’orientació i suport adreçat a persones en recerca activa de feina. Enguany, el programa compta amb 25 parelles de mentoria que es troben setmanalment o quinzenalment per treballar aspectes com el coneixement del sector, les competències professionals o la llengua.
El projecte, que finalitzarà al juliol, té una previsió d'inserció laboral de prop del 50% de les persones participants, que valoren molt positivament l’acompanyament rebut fins al moment.
Hi col·laboren diverses empreses i entitats del territori, com Alier, GFT IT Consulting, Ilsersap, Cubas Segre, Grup Saltó, Revalorem, Fruits de Ponent, B. Biosca i Clínica Mi NovAliança, així com la Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior i la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom. Totes elles han rebut una formació prèvia per garantir la qualitat del procés de mentoria.
El programa permet a les persones participants identificar i posar en pràctica el seu objectiu professional, conèixer les competències requerides pel sector d’interès, ampliar la xarxa de contactes i millorar l’autoconfiança i les habilitats comunicatives.