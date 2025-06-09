Detenen un home per tràfic de drogues a Lleida
El sospitós, de 42 anys, va intentar fugir al veure el control policial i va ser capturat amb 250 grams de cocaïna valorats en més de 15.000 euros
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 42 anys a Lleida com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’operació es va saldar amb la confiscació de 250 grams de cocaïna el valor de la qual al mercat superaria els 15.000 euros, segons fonts policials.
Els fets van passar al migdia quan agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) realitzaven un control preventiu en la intersecció dels carrers Júpiter i Indíbil i Mandoni de Lleida. Poc abans de les 12:00 hores, els agents van observar com un vehicle, en adonar-se de la presència policial, es va aturar sobtadament i va intentar fer marxa enrere per evitar el control.
La maniobra evasiva va alertar immediatament els Mossos, que van procedir a seguir el sospitós fins que van aconseguir interceptar-lo a l’avinguda Pius XII. El conductor va intentar inicialment escapar-se a peu, però va ser ràpidament neutralitzat pels agents.
Troballa de substàncies estupefaents
Després d’identificar l’individu, els policies van decidir inspeccionar el vehicle. La revisió va confirmar les sospites inicials: a la guantera hi van descobrir tres paquets que contenien cocaïna en roca, sumant un total de 250 grams d’aquesta substància estupefaent.
El valor aproximat de la droga confiscada supera els 15.000 euros al mercat il·legal, la qual cosa va portar a la detenció immediata del sospitós per un presumpte delicte contra la salut pública.
Antecedents i situació judicial
Segons ha transcendit, el detingut compta amb antecedents policials i passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida per respondre pels càrrecs que se li imputen.