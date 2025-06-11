El primer examen de la selectivitat, "exigent i amb alguna sorpresa inesperada"
Més de 2.400 alumnes de la demarcació de Lleida comencen la PAU amb incertesa pels canvis: "Ens han perjudicat"
Uns 2.456 alumnes de la demarcació de Lleida, un 1,5% més que l'any passat, han començat aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a les seus repartides entre Lleida, Tàrrega, Tremp, la Seu d'Urgell i Vielha. Les proves han arrencat sense incidències, però amb un punt més d'incertesa pels canvis introduïts en les proves.
"Abans podies descartar una mica de temari i anar amb més tranquil·litat, però perdre l'opcionalitat ens ha perjudicat", ha opinat Angèlica Roigé, alumna del Màrius Torres. El primer examen ha estat el de Llengua Castellana i Literatura, una prova que els alumnes consultats per l'ACN han definit com a exigent i amb alguna sorpresa inesperada, com ara el fet d'haver d'explicar el concepte 'incertidumbre'.
L'exàmen de llengua castellana i literatura i les correccions
"La comprensió lectora l'he trobada una mica complicada, la part de gramàtica més senzilla. La redacció és el que m'ha semblat més complicat, perquè n'hem preparat de més concretes i fàcils d'explicar i ens han posat el concepte 'incertidumbre'", ha valorat Angèlica Roigé, que ha opinat els canvis han sigut "un problema" per a la seva generació, la del 2007.
Per la seva banda, l'alumne del col·legi Mirasan de Lleida Pol Escoll, que es planteja estudiar Inefc o alguna Enginyeria Informàtica, s'ha mostrat satisfet amb el resultat de l'examen de castellà. "Era totalment nou, però l'havíem preparat bé a classe. No teníem tan clars els conceptes que hi podien entrar i hi hem anat amb por, però hem vist que els conceptes eren els mateixos que havíem treballat", ha valorat.
Segons Marian Mejía, professora de castellà del Mirasan, ha estat molt important poder fer "molta pràctica" a classe i ha admès que els ha ajudat molt a l'hora de preparar i contrastar exercicis el fet de poder consultar allò que han anat penjant a la xarxa els preparadors de la Selectivitat d'altres autonomies.
Huiqi Lin, de l'institut Màrius Torres, ha opinat que l'examen de castellà no era gaire difícil i que és viable aprovar-lo, però ha admès que serà "bastant difícil" arribar al 9 o al 10. En aquest sentit, ha assenyalat que "l'apartat de la perífrasi aspectual crec que ningú ha sabut com fer-lo", tot i que ell ha intentat estudiar "una mica de tot" i preparar-se bé les matèries per tal d'aconseguir entrar al grau d'Informàtica a la UdL.
Les seves companyes d'institut Bridget i Alima han reconegut que s'han sentit "tenses" pels canvis introduïts a les PAU, però s'han mostrat confiades a poder aprovar el primer examen, ni que sigui "amb un cinc pelat". En el seu cas, han prioritzat l'estudi d'aquelles matèries que consideren més difícils, com ara Història, i Llatí i Filosofia, respectivament.
Canvis per a unes PAU més "competencials"
La coordinadora de les PAU a Lleida, Mariona Farré, ha destacat que enguany l'estructura de les PAU no ha canviat i manté una fase obligatòria d'accés on els alumnes s'examinen de les cinc assignatures comunes, i una fase voluntària d'admissió que els permet arribar fins als 14 punts. Una de les grans novetats, ha indicat, és el de la penalització per les faltes i el fet que els alumnes s'enfronten a un examen únic sense possibilitat de triar entre dos models. "Tots els exercicis són obligatoris, però sí que hi ha certa opcionalitat dins alguns exercicis", ha detallat. Segons la coordinadora de les PAU a Lleida, les proves avancen cap a un vessant cada cop més competencial i no tant de "demostrar allò que saben amb continguts". "Es tracta que mostrin la seva capacitat de resoldre problemes, gestionar la informació, l'anàlisi que puguin fer de textos, raonament i pensament crític", ha valorat.