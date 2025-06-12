URBANISME
Nou servei de jardineria urbana amb més personal i controls per geolocalització
Fins a 181 treballadors de quatre empreses i entitats cuidaran les zones verdes. La Paeria destaca que el nou sistema permetrà revisar que les concessionàries compleixen les obligacions del contracte
L’ajuntament va presentar ahir el seu nou servei de jardineria, que va entrar en vigor la setmana passada i que compta amb més inversió, personal i maquinària que l’anterior concessionària. Així mateix, la Paeria utilitzarà una plataforma per garantir que el servei es presta correctament i controlar per geolocalització tant a la maquinària com als jardiners. Una mesura que es pren després que rescindís el contracte a l’anterior concessionària del servei per diversos incompliments i la multés amb més de 170.000 euros.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que l’empresa Urbaser es fa càrrec de la jardineria dels barris del marge dret, el Grupo Raga s’encarrega del marge esquerre, la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Ilersis i Aspros assumeix el manteniment del Turó de la Seu Vella, el cementiri municipal, Llívia i els Camps Elisis, mentre que el centre especial de treball Salvador Seguí s’encarrega de Ciutat Jardí i la canalització del Segre. Paral·lelament, l’escola municipal de jardineria portarà el manteniment de les Basses.
Iglesias va detallar que el contracte té una durada de dos anys amb l’opció de prorrogar-lo dos més amb una inversió anual de 5,1 milions d’euros, un 53% més que l’anterior concessió. Els treballadors dels dos marges augmenten un 24% fins als 115, als quals cal sumar els 60 del centre Salvador Seguí i 6 més de l’escola de jardineria. A nivell de maquinària comptaran amb 32 desbrossadores, 32 bufadors, 18 motoserres, 18 segadores autopropulsades, un aspirador de fulles i una flota de 30 vehicles. Iglesias va afegir que augmentaran un 2% anual els costos de personal per millorar les seues condicions laborals.
En relació amb el control de seguiment, aquest es farà amb una plataforma “en la qual estarà inclosa la programació de cada setmana. Sabrem quants treballadors hi ha en cada torn, la maquinària que hi ha i totes tindran un sistema de geolocalització”, va detallar la tinenta d’alcalde. D’aquesta manera, “podrem veure quines actuacions s’han fet a cada zona per assegurar-nos que les empreses compleixen el promès i demanar-los explicacions si fa falta”. En aquest sentit, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que posarà en marxa “de forma imminent” el cos d’inspecció municipal que vetllarà pel funcionament dels serveis de l’ajuntament. Així mateix, va reconèixer que l’anterior concessionària no va estar a l’altura de les necessitats de la ciutat i que “no va fer les coses bé”, motiu pel qual van decidir rescindir-li el contracte.
Finalment, Larrosa va fer una crida a la ciutadana per tenir la via pública cuidada. “Els esforços i augments d’inversió poden quedar en no res si no som conscients que els espais públics s’han de cuidar entre tots”, va concloure.
Tractament per millorar la gespa de la canalització
El centre especial de treball de l’Institut Municipal d’Ocupació va aplicar ahir un tractament d’escarificació a la zona de la canalització compresa entre la passarel·la de Camps Elisis i el pont Príncep de Viana perquè la gespa guanyi vigor, airegi el terreny i elimini restes vegetals mortes. Va aplicar el tractament a la resta del parc la primavera passada.