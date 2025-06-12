EQUIPAMENTS
La Paeria de Lleida manté la gestió privada de llars de jubilats
Treu a concurs el servei per tres anys i per més d’un milió d’euros. Preveu l’ampliació de l’horari dels dinamitzadors
El govern municipal va informar ahir que tornarà a licitar el servei de dinamització i gestió dels nou centres de dia per a persones grans (les llars de jubilats), denominats com centres sèniors, amb un nou contracte de tres anys que entrarà en vigor l’octubre del 2025. Ho va fer saber el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, en comissió municipal, donant continuïtat així al canvi de model que va implementar l’anterior govern municipal d’ERC i Junts el 2022 i que va comportar per primera vegada la privatització d’aquest servei. Aquests nou centres de dia són els de la Bordeta, Mariola, Pardinyes, Secà de Sant Pere, Bonaire, Santa Cecília, Santa Teresina, Democràcia i el Pilar.
La licitació comptarà amb un pressupost d’1.015.934 euros i Enjuanes va explicar que en els últims anys hi ha hagut un canvi de model en l’atenció dels centres de dia per convertir-los en espais que “donin resposta a les necessitats i exigències dels nous perfils de persones grans i, d’altra banda, oferir atenció professional i personalitzada”. Va afegir que el nou contracte és de tres anys prorrogable per a un més i s’incrementen les hores de dedicació, passant de les 42 hores diàries de dilluns a divendres a les 46. Les persones dinamitzadores continuaran assumint funcions com la gestió dels espais o l’elaboració i programació d’activitats i tallers. La previsió és tramitar el contracte la setmana vinent en la comissió de Gestió de la Ciutat.
Paral·lelament, en la comissió es va presentar l’avantprojecte per al centre d’interpretació sobre la Guerra Civil i la postguerra a Lleida, que encara no té una ubicació definida. Aquest és un dels compromisos que van pactar el PSC i Junts per aprovar el pressupost de l’any passat i l’avantprojecte proposa, entre altres conceptes, la primera proposta d’exposicions i activitats i el seu pla de finançament i desenvolupament. També es va informar que s’ha rebut una ajuda del ministeri de Memòria Democràtica de 30.000 euros per a aquesta finalitat.