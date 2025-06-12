SEGRE

Tractament per millorar la gespa de la canalització del riu Segre al seu pas per Lleida

Va aplicar el tractament a la resta del parc la primavera passada

El tractament es va fer a la zona entre la passarel·la dels Camps Elisis i el pont de Príncep de Viana. - AMADO FORROLLA

El centre especial de treball de l’Institut Municipal d’Ocupació va aplicar ahir un tractament d’escarificació a la zona de la canalització compresa entre la passarel·la de Camps Elisis i el pont Príncep de Viana perquè la gespa guanyi vigor, airegi el terreny i elimini restes vegetals mortes. Va aplicar el tractament a la resta del parc la primavera passada.

