ENSENYAMENT
Directors de Lleida denuncien que Educació dona l’esquena als centres
Carreguen contra la falta de professionals per atendre la diversitat d’alumnes. “Estem cansats de fer malabars per mantenir el sistema dret”
Un grup de directors de l’Associació de Directius dels Serveis Educatius de les Terres de Lleida (ADSLL) han firmat un escrit públic, que adjuntem en aquesta pàgina, en el qual denuncien la “falta alarmant de recursos personals, econòmics i organitzatius” i afirmen que “l’administració ens dona l’esquena”. Membres de l’entitat, que compta amb més d’una cinquantena de centres associats, van indicar que amb aquesta iniciativa reflecteixen el sentir de la majoria dels directors. Van detallar que han decidit fer aquest pas coincidint amb la protesta que estan protagonitzant els directors de centres a Astúries i perquè “ja estem cansats de la situació”.
Van destacar que són conscients que els recursos són limitats, però van precisar que han fet propostes de reassignació de professionals que han estat desateses. Així mateix, van puntualitzar que les queixes es dirigeixen a la conselleria i no a la seua delegació a Lleida, perquè tota la gestió depèn bàsicament de Barcelona.
Entre altres punts, l’escrit posa èmfasi en el fet que cada vegada hi ha “més burocràcia, més responsabilitats i més càrrega lectiva” i que en canvi falten tècnics d’integració social, educadors socials o especialistes terapèutics. També ressalten que el departament els demana una atenció més gran a la diversitat de l’alumnat, que va en augment, mentre que les ràtios no baixen. “Estem cansats de fer malabars per mantenir el sistema dret mentre l’administració ens gira l’esquena”, manifesten, i diuen que la situació no millorarà mentre no se’ls escolti.
Per la seua part, un portaveu del departament d’Educació va subratllar que des que van accedir al Govern l’any passat són coneixedors que hi ha dèficits de determinats professionals, i que per això l’acord amb els comuns per al nou suplement de crèdit inclou 209 noves dotacions docents i 352 de personal d’atenció educativa.
D’aquests últims, 269 són professionals d’educació especial, 37 fisioterapeutes, 30 logopedes i 16 treballadors socials. “És obvi que no solucionem tot el problema, però sí que l’afrontem”, va indicar al respecte.
Educació preveu un nou mal resultat de competències bàsiques
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va avançar ahir que els resultats de les competències bàsiques d’aquest any mantenen la mala tendència dels darrers anys. “Estem enllestint l’estudi i no seran els resultats que ens agradarien”, va manifestar.
La consellera va reconèixer que van “en caiguda ininterrompuda des del 2015” i va explicar que s’han posat en marxa diverses iniciatives per revertir-los, com un futur reforç de llengües i matemàtiques i l’encàrrec d’una anàlisi “exhaustiva” del conjunt de centres.
Paral·lelament, Niubó va recordar que avui es preveu l’anunci de noves mesures respecte a l’ús de mòbils i altres dispositius tecnològics a les aules. Va avançar que s’ha pretès “ordenar” tot el que fa referència a aquest àmbit i va resumir que l’objectiu final és que la tecnologia estigui “al servei” de l’aprenentatge i que se’n faci un ús “ètic, responsable i saludable”.Finalment, i davant d’un nou episodi de calor, va reconèixer que l’adequació climàtica dels centres educatius és un “repte important”, però va recordar que hi ha un “dèficit inversor” en infraestructures i que moltes són molt antigues. De fet, va concretar que la meitat dels equipaments educatius són anteriors al 1960. Ara per ara, Educació proporcionarà ventiladors i sistemes de refrigeració “que no serien els ideals”.