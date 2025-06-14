Menors tiren pedres al líder del Partit Popular al Barri Antic de Lleida
La Guàrdia Urbana també va ser rebuda a pedrades i llançaments de fruita
El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir que el solar que hi ha al costat de l’oratori dels Dolors del carrer Cavallers “ha quedat totalment degradat i abandonat, amb pedres, vidres, excrements i xeringues”.
Palau va destacar que, quan van visitar la zona, “menors d’edat ens van tirar pedres i fruita des d’un pont més elevat de la zona del darrere de l’oratori”. Davant d’aquesta situació, Palau va trucar a la Guàrdia Urbana, que també va ser rebuda a pedrades i llançaments de fruita. Palau va exigir netejar i tancar la zona i reforçar la seguretat.