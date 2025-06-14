BARRIS
Primer pas per tornar a cobrir la pista de la Bordeta
La comissió d’Urbanisme tramitarà licitar la redacció del projecte. Al cap de set anys que col·lapsés la carpa instal·lada
La pista poliesportiva de la Bordeta està sense coberta des de l’any 2018, quan un temporal va fer que col·lapsés al cap de poques setmanes que s’instal·lés. Des d’aleshores no s’ha reposat. Primer, el consistori va portar els tribunals a les empreses que es van encarregar de la instal·lació per considerar-les responsables del col·lapse, però el jutge només “va culpar” la que va redactar el projecte. Des d’aleshores la pista està sense coberta, malgrat la insistència de l’associació de veïns, però ara l’ajuntament ja ha començat els tràmits per posar fi a aquest culebró. I és que a la comissió de Gestió de la Ciutat de dimecres vinent es debatrà l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques per redactar el projecte per construir-ne una de nova, una licitació que, tret de sorpresa, s’hauria de tramitar sense problemes.
Tanmateix, perquè sigui una realitat s’haurà d’aprovar definitivament en el ple de finals de mes, treure a concurs públic l’elaboració del projecte, adjudicar-lo i després licitar l’obra i executar-la, per la qual cosa encara han de passar diversos mesos fins que la pista poliesportiva de la Bordeta tingui, a la fi, l’anhelada coberta. Paral·lelament, la comissió de dimecres vinent també debatrà l’aprovació inicial per licitar la gestió i manteniment de les llars municipals de jubilats, denominats centres sèniors per als propers tres anys per més d’un milió d’euros, així com el nou conveni entre la Paeria i l’Agència de Residus de Catalunya, entre altres temes.