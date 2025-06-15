SUCCESSOS
Incendi al magatzem d’una casa a la Bordeta
Quatre dotacions dels Bombers van extingir el foc, sense ferits. Cremen un paller a Vilalta i un camp a Alguaire
Dissabte amb diversos avisos per incendis en una nova jornada amb temperatures d’estiu. A Lleida ciutat, els Bombers van treballar amb quatre dotacions en un foc originat al magatzem d’una casa a la plaça l’Amistat, al barri de la Bordeta. Fins al lloc també es van traslladar patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van rebre l’avís a les 15.20 hores i el foc va cremar fustes a l’interior d’un magatzem. No hi havia persones afectades. Els efectius van fer tasques de ventilació i van revisar punts calents.
Així mateix, deu dotacions dels Bombers van treballar en l’extinció d’un incendi d’un paller a Vilalta, a Vilanova de l’Aguda. L’avís es va rebre a les 14.59 hores. Els efectius van aconseguir contenir les flames i van retirar la palla per procedir a l’extinció des de l’exterior. L’estructura del cobert va quedar afectada, però el foc no es va estendre a la massa forestal. D’altra banda, a Alguaire un foc va afectar un camp de cereal sense segar. L’avís es va donar a les 15.48 hores i es van activar tres dotacions de Bombers. A les Borges hi va haver un incendi en un pati interior d’una casa.