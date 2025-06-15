SANITAT
L’edifici de consultes externes de l’Arnau s’estrenarà l’1 de juliol
Les primeres que es traslladaran seran les de Pediatria, Raquis i Traumatologia. Havia d’estar a punt fa un any, segons les previsions inicials de l’ICS
El nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova entrarà a la fi en servei, parcialment, al voltant de l’1 de juliol vinent, segons van indicar treballadors de l’hospital i ha pogut confirmar aquest diari. Els primers serveis que s’estrenaran seran les consultes i l’hospital de dia de Pediatria, així com les consultes de Raquis (columna) i de Traumatologia, que s’instal·laran a la planta baixa.
El trasllat de la resta de serveis es farà per fases. No obstant, l’immoble ja està totalment construït i només queden pendents alguns acabats, així com la jardineria. Consta de quatre plantes i unificarà l’activitat ambulatòria de l’Arnau a través de més d’un centenar de noves consultes en un espai de 16.000 metres quadrats. Tindrà una entrada per l’avinguda Pinyana, davant de la rotonda amb el carrer Arquitecte Gomà, i al complex s’ha construït també un petit parc amb jocs infantils de fusta.
Les obres de l’edifici de consultes externes van iniciar a començaments de juny del 2023 amb la intenció que es prologuessin al voltant d’un any. El març del 2024, quan de l’edifici només s’havia aixecat encara l’estructura metàl·lica, la Paeria va autoritzar una ampliació de dos hores, des de les nou fins a les onze de la nit, de l’horari de treball per a la seua edificació. Les següents previsions de l’Institut Català de la Salut (ICS) eren posar en marxa l’equipament a començaments d’aquest any. Tanmateix, els últims anuncis ja parlaven d’estiu. El pressupost de l’immoble és de 42,7 milions d’euros, finançats amb fons Next Generation.
Paral·lelament, també s’estrenarà l’atri, una estructura que es va començar a edificar el setembre del 2024 amb l’objectiu de connectar l’edifici principal, el nou i l’Arnauet que es va construir durant la pandèmia. Aquest espai obert donarà accés als tres edificis, per la qual cosa preveu millorar l’accessibilitat, a més de reduir la disgregació arquitectònica del conjunt sanitari. Serà un eix destinat als vianants en una estructura de tres altures, amb plaques solars a la coberta. El pressupost d’aquesta fase arriba als 3,3 milions d’euros.