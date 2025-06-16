El 91,5% dels alumnes d'I3 i el 89,6% dels de 1r d'ESO han estat admesos al centre públic demanat en primera opció
Les sol·licituds a la pública baixen un 4,6% a I3 mentre que a la concertada pugen un 0,4%
El 91,5% dels alumnes d'I3 i el 89,6% dels de 1r d'ESO han estat admesos al centre públic demanat en primera opció. Són dades facilitades pel Departament d'Educació un cop publicada l'oferta final de places dels ensenyaments obligatoris per al curs 2025-2026. L'any passat, els percentatges van ser el 90,7% i el 89,2%, respectivament. Els centres educatius públics oferiran el curs vinent 23 grups més a I3 i 12 a 1r d'ESO respecte a l'oferta inicial. En tots els nivells, l'oferta ha augmentat en 84 grups. El departament estima que els centres concertats oferiran 23 grups menys a I3 dels 931 anunciats inicialment. Les sol·licituds a l'escola pública a I3 baixen un 4,58% (-1.752), mentre que a la concertada pugen un 0,4% (+72).
En un comunicat, Educació recorda que les places que s'ofereixen inicialment als centres públics s'ajusten per evitar la sobreoferta i garantir una distribució equilibrada de l'alumnat. Enguany es confirma la tendència dels últims anys segons la qual, en acabar el procés, els centres públics creixen en oferta. Així doncs, a I3 l'oferta ha passat de 2.076 grups inicials a 2.099 finals (+23 grups). Pel que fa a 1r d'ESO, l'oferta inicial era de 1.887 grups i finalment ha acabat en 1.899 (+12 grups). Municipis com Lleida, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Tàrrega, Tremp o Moià recuperen grups a la pública.
Els centres educatius han rebut un total de 134.145 sol·licituds a la preinscripció a tots els nivells dels ensenyaments obligatoris, 3.952 menys que a la preinscripció del curs 2024-2025. D’aquestes, 54.225 són per a I3 (1.681 menys) i 52.950 són per a 1r d’ESO (2.478 menys). Les sol·licituds a la pública a I3 s'han situat en 36.424, el que suposa 1.752 menys que les 38.176 del curs passat (-4,58%). Per contra, a la concertada hi ha hagut un lleuger augment, de 17.729 a 17.801. Són 72 peticions més (+0,4%).
Pel que fa a 1r d'ESO, les sol·licituds a centres públics també baixen, ja que passen de 48.763 a 46.378. Són 2.385 peticions menys, amb una davallada del 4,89%. En canvi, a la concertada les sol·licituds pugen de 6.123 a 6.572 (+449 peticions, un 7,3% més).