Una cruïlla de Lleida acumula 21 tapadores en una sola vorera
Aigua, gas, electricitat o telecomunicacions
La ciutat de Lleida presenta un cas singular de concentració d’infraestructura urbana a la cruïlla entre Passeig de Ronda i Pius XII, on s’han comptabilitzat fins 21 tapadores de ferro corresponents a diversos serveis públics en un espai reduït. Aquesta troballa, reportada per un lector habitual al nostre diari, posa de manifest l’alta densitat de canalitzacions i serveis subterranis que convergeixen en aquest punt neuràlgic de la capital ilerdenca, convertint-lo probablement en una de les cruïlles amb més nombre de registres per metre quadrat de tota la ciutat.
"Menys mal que estan en condicions", assegura el lector, destacant que, malgrat el seu elevat nombre, els registres mantenen un estat de conservació acceptable, la qual cosa evita possibles problemes de seguretat per als vianants que transiten diàriament per aquesta freqüentada zona de Lleida.