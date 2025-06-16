Detenen un home que acabava de robar a l'interior d'un vehicle a Lleida
L'home de 26 anys va ser interceptat per agents del Grup de Delinqüència Urbana mentre fugia després de trencar el vidre d'un cotxe estacionat al carrer Torre Vicens
Els Mossos d'Esquadra van arrestar dissabte passat un jove de 26 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle a Lleida. La intervenció policial es va produir cap a la una de la matinada quan la policia catalana va rebre l'avís que dos individus estaven forçant un cotxe aparcat en un estacionament exterior del carrer Torre Vicens.
Una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana va acudir ràpidament al lloc dels fets i va localitzar un home amagat entre diversos vehicles. El sospitós, en detectar la presència dels agents, va intentar fugir llençant un objecte al terra. Els mossos van aconseguir interceptar-lo poc després i, en comprovar que un dels vehicles tenia un vidre fracturat i que l'objecte abandonat era una polsera, van procedir a la seva detenció.
Recuperació d'objectes robats
Les gestions posteriors realitzades pels investigadors van permetre tornar la polsera sostreta al seu legítim propietari. Aquest fet demostra l'eficàcia de la ràpida actuació policial que, a més de detenir l'infractor, va aconseguir recuperar l'objecte robat.
Antecedents i continuïtat de la investigació
El detingut, que compta amb antecedents per fets similars, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Mentrestant, la investigació continua oberta amb l'objectiu de localitzar i detenir el segon implicat en aquest robatori, que va aconseguir escapar-se durant l'operatiu policial.