Illa anuncia 500 milions en ajuts perquè joves paguin l’entrada del seu primer pis
Préstecs que cobriran el 20% de l’immoble al 0% d’interès i que no s’hauran de tornar fins que la hipoteca estigui pagada
Els habitatges finançats passaran a ser part del parc protegit
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts destinar 500 milions d’euros en 5 anys a préstecs dirigits que joves puguin pagar l’entrada del seu primer habitatge. Ho ha dit aquest dilluns al V Fòrum Catalunya, organitzat per 'El Economista' al CaixaForum Barcelona, en el qual ha afegit que aquests préstecs cobriran el 20% de l’immoble al 0% d’interès i no s’hauran de tornar fins que la hipoteca estigui pagada.
Illa ha explicat que els pisos que es comprin amb aquests ajuts passaran a formar part del parc d’habitatge protegit a Catalunya "amb caràcter permanent", per la qual cosa si es venen en el futur, el preu estarà limitat al preu de compra. Ha afegit que la voluntat del Govern és facilitar que els joves puguin comprar el seu primer habitatge i fer créixer el parc d’habitatge protegit a Catalunya.
D’aquesta forma, els beneficiats només hauran de fer front als impostos de la compra de l’habitatge, que representen aproximadament el 10% del preu, i podran accedir a una hipoteca, que generalment cobreix el 80% del cost de l’operació.
Intervenció del mercat
Preguntat per les diferents polítiques d’intervenció del mercat de l’habitatge que ha aprovat el Govern, Illa ha explicat que utilitza el mateix criteri que per a les decisions per generar prosperitat. Ha assegurat que si en el futur el mercat "torna a funcionar amb la lògica habitual i donar resposta, s’hauran de reconsiderar aquestes mesures". El president de la Generalitat ha defensat que les polítiques preses estan frenant el creixement dels preus de l’habitatge.