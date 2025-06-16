L’incivisme persisteix a Lleida: cotxes envaeixen parades d’autobús urbà
Malgrat la senyalització i les sancions, els vehicles particulars continuen ocupant espais reservats al transport públic, afectant l’accessibilitat i la seguretat viària
L’incivisme ciutadà a Lleida continua manifestant-se en les parades d’autobús urbà, on vehicles particulars continuen estacionant indegudament malgrat la senyalització. Una imatge captada per un lector fa alguns mesos al carrer Comtes d’Urgell revela una problemàtica que, lluny de solucionar-se, persisteix en el temps: cotxes aparcats en zones exclusivament reservades per al transport públic.
La fotografia, proporcionada per un ciutadà preocupat per aquesta situació, mostra clarament com els espais destinats a la parada i estacionament temporal d’autobusos urbans són ocupats per vehicles particulars de forma habitual. Malgrat la senyalització existent i les possibles sancions, els conductors continuen fent cas omís a la normativa municipal que prohibeix expressament l’estacionament en aquests espais. Aquest comportament no només entorpeix el normal funcionament del transport públic, sinó que també genera problemes d’accessibilitat per als usuaris del servei, especialment per a persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials.
Les conseqüències d’aquesta pràctica irregular són múltiples i afecten tant l’eficiència del transport públic com la seguretat viària a la zona. Els autobusos es veuen obligats a aturar-se a doble fila o en llocs no habilitats per a això, que provoca retencions en el trànsit i situacions potencialment perilloses per als usuaris que han d’accedir o descendir del vehicle en condicions inadequades.