POLÍTICA
L’oposició critica brutícia i inseguretat als carrers de Lleida al cap de 2 anys de mandat
Considera que l’alcalde Larrosa no s’ocupa de “problemes del dia a dia”. El PP parla de “malestar”, ERC, de “govern de façana”, Junts en fa un balanç “ambivalent” i el Comú el veu “autocomplaent”
Els grups de l’oposició a l’ajuntament de Lleida creuen que l’alcalde, Fèlix Larrosa, destaca només grans projectes i plans en el seu balanç dels dos primers anys de mandat, mentre que no s’ocupa dels problemes quotidians dels ciutadans. El cap de l’oposició i líder del PP, Xavi Palau, veu “lògic que en l’equador del mandat treu pit per convèncer tothom que ho està fent molt bé i està clar que el govern fa coses, perquè és la seua obligació”.
“Diu (en l’entrevista publicada diumenge per aquest diari) que li causa vertigen tot el que han fet en dos anys, però a mi i a molts lleidatans el que ens causa vertigen és la deriva constant de degradació, inseguretat i malestar general que pateix la ciutat i això és fruit de tants anys de governs socialistes”, va indicar Palau
Per la seua part, Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, va considerar que “el senyor Larrosa ven titulars, però no planifica ciutat”. “Parla de peatges per a cotxes a la Seu Vella sense haver resolt l’accés al Turó, el transport públic a la zona ni el model de mobilitat al Centre Històric”, va argumentar, i va incidir que “aquest és el seu modus operandi, fer grans anuncis, grans pregons, sense resoldre el dia a dia i els problemes reals de la ciutadania”. A més, va qüestionar que la ciutat estigui vivint “una transformació sense precedents”. “La gran transformació de Larrosa és un PowerPoint. La realitat és una altra. No es governa des de la façana”, va subratllar Freixanet.
Violant Cervera, portaveu de Junts, el grup que des de l’oposició ha donat un suport estable al govern socialista, va dir tenir una sensació “ambivalent”. “Satisfacció perquè projectes anteriors, molts d’impulsats des de la regidoria d’Urbanisme de Toni Postius, van endavant, i perquè compartim certa visió de futur. Però el dia a dia de la ciutat és francament millorable”, va assegurar. Va detallar que “tenim problemes de civisme, d’accessibilitat, els carrers estan deixats i els equipaments esportius i centres cívics també. El pla de l’estació continua sense desencallar-se, amb el risc que suposa Torre Salses, i Torreblanca no s’ha desenvolupat”. A més, creu que el govern “està sent molt poc proactiu amb la promoció de l’ús del català”.
Gloria Rico, de Vox, va indicar que “Lleida està més bruta i insegura que fa dos anys” i també que el govern “ven fum, però seguim amb els mateixos problemes”.
Laura Bergés, del Comú, veu el balanç de l’alcalde “molt autocomplaent” i va considerar que “poc o res s’ha fet per millorar la seguretat, neteja o jardineria”.
Va destacar que ha aplicat “solucions a base de més impostos” i que se centra en la “planificació, però amb poca acció per revertir la segregació urbana, la falta de qualitat dels serveis públics, les carències de convivència i cohesió social i la degradació de la part més antiga de la ciutat”.