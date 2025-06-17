LABORAL
L'oficina d'Estrangeria de Lleida, desbordada per l’allau d’expedients
Pel nou reglament, el que n’agreuja el col·lapse. Aturada de 2 hores del personal de Lleida en protesta per la falta de mitjans
Els treballadors de l’oficina d’Estrangeria de Lleida van fer aquest dilluns dos hores de vaga, de 9.00 a 11.00, per denunciar la sobrecàrrega laboral que pateixen des de fa anys, la falta de personal i que les condicions laborals són pitjors que altres oficines estatals.
L’aturada, convocada per CCOO i CGT, formava part d’una sèrie de protestes que van començar fa mesos per denunciar aquesta situació, que s’ha agreujat després que a mitjans de maig entrés en vigor el nou reglament que facilita sol·licitar la regularització a persones migrants, al reduir de 3 a 2 els anys d’estada necessaris, la qual cosa ha comportant un gran augment de la càrrega de treball.
Segons va explicar ahir la delegada de CCOO, Bàrbara Primo, “de l’1 al 19 de maig van entrar 380 expedients i el dia 20 va entrar en vigor el nou reglament i des d’aleshores fins al 31 de maig en van arribar 545, un 148% més. És el que s’esperava i és positiu, però el problema és que no som prou personal, falten mans i millors condicions per fer bé el nostre treball”. Primo va recordar que a Lleida només hi ha uns 15 treballadors “i van ofegats de feina”, motiu pel qual porten mesos reclamant millores i “no pararem”.