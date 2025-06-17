NORMATIVA
L’ajuntament de Lleida crearà un “espai antirumors” per desmentir fakes
És una de les mesures incloses en el Pacte per al Civisme i la Convivència. Larrosa apel·la a la corresponsabilitat ciutadana per cuidar la via pública
La Paeria de Lleida crearà un “espai antirumors” per combatre les falòrnies i notícies falses que danyin la imatge de la ciutat i actuar “en defensa de l’interès general”. És una de les mesures que el govern municipal va presentar ahir i que formen part del nou Pacte per al Civisme i la Convivència, un document que s’articula en cinc eixos i que té com a meta ser “una eina transformadora per fer una ciutat més cívica, ordenada i en la qual es visqui millor”.
Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que el Pacte està en la fase final i es presentarà al setembre perquè s’hi adhereixin els ciutadans i entitats que ho desitgin. També al setembre està previst que es presenti el nou quadre de sancions de l’ordenança de civisme, que augmentaran el seu import i aniran en funció de la reincidència i la situació socioeconòmica de cada infractor.
L’“espai antirumors” va ser anunciada pel comissionat de l’alcaldia per al Pacte per al Civisme, Carles Alsinet, que no va concretar més detalls. Sobre això, Larrosa no va citar cap pàgina o xarxa social, però sí que va posar exemples.
“S’ha dit que a Lleida hi ha fentanil o baralles multitudinàries cada dia i això no és cert, contribueixen a donar una mala imatge de la ciutat que no és veritat i hem de denunciar-ho”, va assegurar l’alcalde, que va remarcar que “no és un tema polític, és per defensar la imatge de la ciutat i l’interès general”.
Sobre el Pacte per al Civisme i la Convivència, la tinenta d’alcalde Cristina Morón va assegurar que “volem que sigui una eina àgil i pràctica per a la ciutadania i més de 200 persones han participat en la seua elaboració”.
Per la seua part, el regidor de Participació, Roberto Pino, va detallar que s’han presentat 270 propostes i la majoria estan relacionades amb reforçar el paper d’agents cívics i educadors, millorar el transport públic i la convivència entre vianants i ciclistes a la via pública o crear espais tancats per a gossos o zones esportives, entre d’altres. En aquest sentit, Larrosa va apel·lar a la corresponsabilitat ciutadana per tenir “una ciutat neta, ordenada i en la qual es respecti tothoma”.
El grup municipal d’ERC va criticar que es deixi fora del Pacte del Civisme el debat sobre el model de la seua ordenança. “No té sentit reformar una ordenança abans de pactar col·lectivament com conviure”, va assenyalar el seu portaveu, Juanjo Falcó.