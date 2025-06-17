EDUCACIÓ
Marxa silenciosa per l’Aula de Teatre de Lleida
Alumnes i familiars es van manifestar ahir en contra de la proposta per a la nova concessió aprovada per la Paeria. Critiquen les condicions que proposa i que “precaritzen el sector”
Un centenar d’alumnes, pares i professors de l’Aula de Teatre es van manifestar ahir en contra de la nova concessió que proposa la Paeria. La convocatòria organitzada pel moviment Jovent per l’Aula va sortir des de tres punts: Auditori Enric Granados, carrer del Carme i carrer Sant Antoni; per reunir-se finalment a la plaça de la Paeria, on van llegir un manifest en contra de la nova concessió presentada per l’ajuntament i que pot canviar l’actual model educatiu i l’equip tècnic.
La marxa fins a la Paeria va ser silenciosa. “Hem cregut que el silenci era la millor arma per fer soroll, parlar des del teatre, i ha fet efecte. Ha vingut molta gent a preguntar-nos”, va declarar Martí Cobo, portaveu de Jovent per l’Aula. “La nostra intenció és fer tot el soroll que puguem. Volem que se sàpiga com s’està tractant el teatre a Lleida”, va concloure. El manifest va demanar que es garanteixi “un finançament digne, sous justos per al professorat i una borsa de treball que ofereixi estabilitat a tot l’equip” i “evitar que es precaritzi el sector”. Així mateix, consideren que és urgent municipalitzar l’Aula de Teatre i evitar que “sigui una entitat privada que funciona com si fos municipal”, afegeix el text.
També van denunciar en el manifest que la Paeria continua gestionant els requisits per obtenir beques destinades a famílies i col·lectius vulnerables, però que no assumeix el cost d’aquestes i creuen que utilitza aquesta qüestió com a “façana de política social”, mentrestant “trasllada tota la responsabilitat econòmica a una entitat que no té mitjans per fer-li front i desvirtuant la finalitat de les beques, posant en risc el projecte educatiu i precaritzant encara més els professionals que el sostenen”. La marxa i el seu manifest van ser la resposta a la reunió de divendres passat que va convocar la Paeria per informar pares i alumnes.
“L’escola no hauria de ser un negoci, que és el que planteja l’actual plec que proposa la regidoria d’Educació”, va afirmar ahir a SEGRE després de la manifestació Alba Segura, component de l’actual equip gestor de l’Aula Teatre.