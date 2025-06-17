PAERIA
El PSC treu pit de la seua gestió, PP i ERC ho critiquen i Junts avisa que el seu suport "no és un xec en blanc"
El ple sobre l’estat de la ciutat ha evidenciat els diferents punts de vista entre el govern i l’oposició
"Cap ciutat de Catalunya no té tantes ganes de fer coses com Lleida", ha assegurat Larrosa
El ple de l’estat de la ciutat d’aquest matí, que coincideix amb l’equador d’aquest mandat, ha evidenciat una vegada més els diferents punts de vista que el govern municipal del PSC i els grups de l’oposició té respecte a la situació actual de Lleida. Per a l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el grup socialista la ciutat està millorant en serveis, oferta d’habitatge, seguretat, sòl industrial i equipaments, mentre que per a la majoria de la resta de grups tot està igual que fa dos anys o fins i tot pitjor, amb un govern "que viu en una bombolla d’autocomplaença", que no accepta la crítica ni soluciona problemes que s’arrosseguen de fa anys com la neteja. Aquest podria ser el resum ràpid de la sessió viscut aquest matí a l’ajuntament en un ple en el qual cada portaveu ha portat a col·lació la seua dialèctica política més que en cap altra intervenció del que portem de mandat i en el qual Junts, que fins ara ha estat el principal soci de govern dels socialistes, ha marcat terreny avisant Larrosa que el seu suport "no és un xec en blanc" i que, malgrat haver donat el seu vot a favor en diversos projectes clau, també es penedeixen d’haver recolzat algunes de les seues iniciatives aquests últims dos anys, com per exemple la nova concessió de l’Aula de Teatre.
L’alcalde va començar el seu discurs traient pit remarcant que en dos anys han complert més de la meitat de les accions previstes en el seu pla d’acció municipal, que han elaborat un nou contracte de jardineria, que estan ultimant el de la neteja "que ens farà ser excel·lents" i que han iniciat la renovació de 15.000 punts de llum. En matèria de seguretat va destacar que instal·laran més de 300 càmeres en la via pública, han reforçat la Guàrdia Urbana i la dotaran de més tecnologia i que els furts han baixat un 6%, les okupacions un 40% i els robatoris en comerços un 30%. També ha destacat que ben aviat acabaran les obres del Palau de Vidre i Rambla Ferran, que han plantat més de 2.000 arbres i tenen terra per construir 300 habitatges i rehabilitar-ne unes altres 400 per promoure l’emancipació juvenil. També ha anunciat la creació d’una àrea de control dels serveis municipals. "No hi ha cap ciutat a Catalunya amb tantes ganes de fer coses com Lleida", ha assegurat Larrosa.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va replicar a l’alcalde que "hi ha una certa llunyania en com veu la ciutat el govern i com la veu la ciutadania" i ha recordat que les principals queixes veïnals continuen sent la neteja, la inseguretat, l’augment de places de zona blava o la pujada d’impostos, entre d’altres. També ha advertit que, per molt reforç de la seguretat que es faci "la ciutadania no veurà millores si no s’actua contra la multireincidència i no reforcem el sistema judicial, que està col·lapsat i hi ha una percepció d’impunitat." També ha admès que en alguns aspectes "hem tornat dos anys enrere i li va allargar la mà per consensuar el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). També li ha advertit que "si no canviem o solucionem els problemes de la ciutadania, algú vindrà a fer-ho per nosaltres".
La intervenció més dura va ser sens dubte la de la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, que ha començat dient que "en dos anys hem pogut veure la pitjor versió del seu govern: propaganda buida amb visió paternalista i escoltant només els que estimen, han oblidat la seua tasca d’escolta". També li ha recriminat que "Lleida és una ciutat més cara que fa dos anys, més insegura i amb projectes faraònics que ja vam viure fa anys i encara els estem patint". Paral·lelament, ha acusat al govern de "viure en una bombolla d’autocomplaença i s’han pres les seues acusacions com un atac" i que, per celebrar l’equador del seu mandat "li regalarem unes tisores i una cinta per inaugurar els projectes del mandat anterior, com l’estació d’autobusos a la qual vostè es va oposar. A Lleida el millor està per arribar, però no per a vostè, comença el compte enrere", ha acabat Freixanet.
Una intervenció sorprenent ha estat la de Junts, en la qual el seu portaveu, Violant Cervera, ha passat la cartilla al govern després de dos anys donant suport a la majoria de les seues iniciatives. Ha començat el seu discurs remarcant que "Junts no és soci de govern, volem fer una oposició útil, encara que també ens hem equivocat donant suport al nou contracte de l’Aula de Teatre, que pensàvem que estava més treballat i no ha estat així". També ha criticat que "la pressió fiscal és insuportable i Lleida no és una ciutat accessible, mentre que Torre Salses sembla que serà una realitat i el pla de l’estació no avança". També li ha recordat que les línies elèctriques són una amenaça per a l’Horta i que la demora del polígon de Torreblanca fa que moltes empreses de Lleida dubtin a traslladar-se. "Ha fet un discurs triomfalista de la seua gestió, però ho ha pogut fer gràcies al suport de Junts, que no és infinit, ha parlat molt de projectes de futur i poc del dia a dia i, ara, els lleidatans no ens sentim orgullosos de la nostra ciutat", ha sentenciat Cervera, que ha acabat recordant-li que "donarem suport als projectes de ciutat, però no som un xec en blanc, i per molt que vingui amb un POUM triomfalista, li recordo que no té majoria en aquest ple".
La portaveu de Vox, Gloria Rico, ha acusat els socialistes d’"abandonar el sentit comú", deixar de banda al comerç local i que, fa quatre anys "Lleida estava trista, però ara està enfadada, farta de pagar impostos i no tenir serveis". També va criticar les polítiques feministes que ha impulsat l’ajuntament. Finalment, la regidora del Comú, Laura Bergés, ha lamentat que Larrosa no parlés de pobresa i desigualtat, que segons el seu parer és el gran problema de Lleida juntament amb la neteja i seguretat, i les nul·les polítiques en matèria de medi ambient i sanitat. "Som entre els rèdits de les inauguracions del passat i els projectes de futur, mentre que a nivell de present estem estancats", ha criticat Bergés.
Per part del govern, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, ha replicat que "no podem sentir més que satisfacció per la feina feta, clar que encara hi ha molts reptes per afrontar, però els encarem amb treball i il·lusió". Ha repassat totes les actuacions de millora "del dia a dia" de la ciutat i dels projectes per traslladar la Fira, el centre d’atenció a temporers o l’ampliació de sòl industrial. També ha remarcat que "per moltes vegades que diguin que el pla de l’estació està aturat no és cert" i ha acabat la seua intervenció destacant que "Lleida ha recuperat l’autoestima, l’ambició i les ganes de ser referents". El ple el va concloure Larrosa, que ha recordat que projectes de l’anterior govern com el Museu Morera o la nova estació de busos "estaven aturats i els hem desembussat malgrat no ser el meu model". També ha carregat contra ERC a l’acusar Freixanet "de parlar des de l’amargor, el rancor i la revenja" i els va instar a "continuar així", ja que va treure un cartell amb unes estimacions de vot que donaven als republicans entre dos i tres regidors (ara en tenen cinc). Larrosa ha conclòs la seua intervenció instant tots els grups a lluitar contra els discursos d’odi. "Som i serem una ciutat acollidora i amb cada paraula que divideix i criminalitza col·lectius s’està jugant amb foc i odi i tots hauríem de lluitar contra aquests discursos per responsabilitat", ha conclòs l’alcalde.