Urbanisme
Tribunals
El recurs contra el centre comercial de Torre Salses arriba als jutjats
L’associació Projecte Lleida pretén que la seua tramitació es consideri "nul·la de ple dret"
La vista es va celebrar al jutjat contenciós-administratiu 1 de la capital
El recurs contenciós-administratiu que l’associació Projecte Lleida va interposar fa 4 anys contra la tramitació del futur centre comercial de Torre Salses, promogut per Promenade Lleida als afores de la capital, ha arribat avui als jutjats. L’advocat dels demandants, Jorge Culleré, va explicar minuts abans de la vista que pretenen que la justícia consideri "nul·la de ple dret" la modificació del projecte de reparcel·lació aprovada el 2021 perquè "es va voler fer passar com una mera modificació el que és una autèntica nova reparcel·lació", segons va valorar. Si la justícia els dona la raó, el projecte "s’haurà de tornar a tramitar des de l’inici", va afirmar.
En representació de la plataforma demandant –formada per més de 160 comerciants i propietaris de locals–, Miquel Borraz va explicar que "ens oposem a Torre Salses perquè ens sembla un projecte totalment desenraonat i l’únic que farà és desestructurar Lleida i degradar-la més del que ja està".
