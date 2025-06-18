L'Aplec del Caragol de Lleida mantindrà els controls d'accés l'any vinent: "No es va denunciar cap robatori al recinte"
L'organització considera que la mesura va ser "un encert" i va permetre disposar d'un recinte "més tranquil i segur"
La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida, la Fecoll, mantindrà de cara a l'any vinent els controls d'accés al recinte dels Camps Elisis durant les nits i el repartiment de polseres identificatives entre els membres de les colles i els visitants. Així ho va assegurar aquest dimarts en assemblea el seu president, Ferran Perdrix, el qual va considerar que la mesura implementada aquest any ha estat "un encert" perquè va permetre disposar d'un recinte "més tranquil i segur". Segons els organitzadors, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana no van registrar "cap denúncia de robatori dins el recinte de l'Aplec, a diferència dels darrers anys", i els filtres de seguretat van permetre comissar diverses armes blanques i estupefaents.
La 44a edició de l'Aplec del Caragol, del 24 al 26 de maig, es va saldar amb 218 assistències sanitàries a l'hospital de campanya --la majoria per traumatismes, talls, cremades o picades d'insectes-- i amb set trasllats "lleus" a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Sobre l'impacte acústic de la festa, els sonòmetres instal·lats al perímetre i a l'interior del recinte van registrar valors inferiors als de l'any anterior, però la Fecoll insisteix que caldrà seguir millorant per complir la normativa i reduir les molèsties als veïns.
L'organització també mantindrà l''Aplec Park System', una app que pretén agilitzar l'aparcament i conèixer l'ocupació en temps real. Segons la Fecoll, els dos pàrquings habilitats per a les colles van assolir ocupacions mitjanes de prop del 100% i del 70%, respectivament.