TRIBUNALS
Declara que el seu nòvio la va violar i maltractar quan tenia sols 14 anys
L’acusat, que en tenia 18, diu al judici que les relacions van ser consentides i “només” la va insultar. La petita va patir estrès posttraumàtic i va autolesionar-se
L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un cas de presumpta violació i maltractaments en una parella adolescent. Hauria ocorregut l’estiu del 2019 al Jussà, quan l’acusat tenia 18 anys i la denunciant va complir 14 anys aquell agost. La noia va patir estrès posttraumàtic, va arribar a autolesionar-se i va ingressar en un psiquiàtric. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de 14 de presó pels delictes d’agressió sexual i maltractament habitual en l’àmbit familiar. L’edat de consentiment sexual a Espanya és als 16 anys.
La jove, que actualment té 19 anys, va ser la primera a declarar i ho va fer protegida per una mampara. Va explicar que van començar a sortir l’abril del 2019, quan ella tenia 13 anys i cursava segon d’ESO. Va relatar que l’inici de la relació va ser “normal” però que als dos mesos el seu nòvio va començar a insultar-la i menysprear-la. “Ets una puta” i “no serveixes per a res” van ser dos dels exemples que va posar. Posteriorment, va assegurar que van arribar altres maltractaments. En una ocasió li hauria clavat un cop de puny que li va causar un vessament en un ull i en d’altres la va empènyer i li va aixecar el braç per pegar-la davant de diversos amics, que ho van corroborar. Sobre el primer episodi, va afirmar que va dir a la seua mare que el seu nòvio li ho havia fet jugant. També va explicar que van tenir relacions sexuals i que totes van ser consentides tret d’una, que es va produir al cotxe de l’acusat durant la festa major de Tremp. “Ens en vam anar per parlar després d’una discussió. Ens vam posar a la part de darrere. Em va agafar pels canells, em va treure la roba i em va forçar”, va assegurar. Dies després la jove el va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra. Per la seua part, l’acusat, que va declarar en últim lloc i només va respondre al seu advocat, va negar que l’hagués maltractat i violat. “Teníem una relació tòxica, el màxim van ser insults mutus durant discussions i les relacions sexuals van ser consentides.”
També van declarar les mares dels dos. La de la noia va dir que “la meua filla va començar a estar irritable i nerviosa”. Va afegir que li va dir al nòvio de la seua filla que era “una nena vulnerable perquè anys enrere va patir bullying i que no li posés una mà a sobre”. En canvi, la mare de l’acusat va afirmar que la denunciant fins i tot li va arribar a preguntar quan havia de prendre la píndola de l’endemà.
Una psicòloga de Justícia va explicar que la denunciant patia estrès posttraumàtic per uns fets que serien compatibles amb una situació viscuda amb indicadors de violència de gènere i d’agressió sexual. Va afegir que el relat era creïble i no tenia motivacions secundàries.