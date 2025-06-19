El carrer d'accés al pàrquing de l'Arnau de Vilanova reobrirà el 25 de juny amb una novetat
Arquitecte Gomà, que ha estat parcialment tallat per les obres del nou edifici de consultes externes, funcionarà amb sentit únic des de Pinyana cap a Eugeni d'Ors
El carrer Arquitecte Gomà reobrirà completament al trànsit el proper dimecres 25 de juny, després d'haver estat parcialment tallat durant les obres de construcció del nou edifici de consultes externes de l'hospital Arnau de Vilanova. La reobertura permetrà recuperar l'accés habitual al pàrquing subterrani del centre hospitalari des de la rotonda de l'avinguda Pinyana.
Durant el període de treballs, la circulació ha estat limitada únicament al tram comprès entre la sortida de l'aparcament i el carrer Eugeni d'Ors, davant de l'institut Guindàvols. Amb la reobertura, es recuperarà la totalitat del vial, tot i que amb una important novetat: funcionarà exclusivament en sentit únic des de l'avinguda Pinyana cap a Eugeni d'Ors, mantenint així el mateix sistema d'accés a l'aparcament que hi havia abans de l'inici de les obres.
El mateix dimecres al matí es duran a terme els treballs d'adaptació de la senyalització actual, per la qual cosa es preveuen afectacions temporals en la circulació, especialment al tram que va des de l'aparcament fins a l'institut. Paral·lelament, la parada de taxis canviarà d'ubicació i es traslladarà al nou vial de l'edifici de consultes externes.
Posada en marxa del nou edifici
El nou immoble de consultes externes, la construcció del qual va començar l'any 2023, entrarà en funcionament l'1 de juliol. Els primers serveis que s'hi traslladaran seran les consultes i l'hospital de dia de Pediatria, així com les consultes de Raquis (columna) i de Traumatologia, que ocuparan la planta baixa de l'edifici.
La nova infraestructura sanitària, que consta de quatre plantes, permetrà unificar tota l'activitat ambulatòria de l'hospital Arnau de Vilanova mitjançant més d'un centenar de noves consultes, millorant així l'atenció als usuaris del centre hospitalari de referència a Lleida.