INFRAESTRUCTURES
Instal·len la primera torre de la nova línia elèctrica a l’Horta de Lleida
Calculen que a tot el traçat n’hi haurà entre dotze i catorze, fins a la subestació d’Albatàrrec a l’altre costat del riu Segre
La plataforma Lleida contra la MAT va informar aquest dimecres que ha començat la instal·lació a Rufea de la primera de les grans torres elèctriques de la nova línia que creuarà l’Horta. Així, calculen que a tot el traçat n’hi haurà entre dotze i catorze, fins a la subestació d’Albatàrrec a l’altre costat del riu Segre.
El portaveu de l’entitat, Adrià Drago, va recordar que fa tres anys que protesten contra aquesta línia, que han portat als tribunals, i va destacar que l’empresa està executant les obres mentre no hi ha una resolució judicial.