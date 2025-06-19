SÍMBOLS
Ja és oficial: nou escut heràldic de la ciutat de Lleida
El nou disseny ha estat ratificat pel Govern
El Diari Oficial de la Generalitat va publicar aquest dimecres la resolució que donava conformitat al canvi de l’escut de la ciutat de Lleida. Una modificació que la Paeria va fer a instàncies de la Generalitat perquè sigui legalitzat conforme a l’heràldica de les ciutats històriques de Catalunya.
El principal canvi respecte a l’anterior és que es canvia la corona de marquesat per una de gran ciutat, que és la que li correspon a les ciutats de més de 20.000 habitants, segons la normativa catalana.
Un altre canvi és que la tija de flors de lliris blancs que hi ha dins de la bandera catalana té més nusos, i també se suprimeix la corona de llorer que també figura a la bandera de la ciutat. D’altra banda, val a dir que el canvi d’escut va ser avalat per l’Institut d’Estudis Catalans i pel ple municipal fa mesos.