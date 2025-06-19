PAERIA
Larrosa anuncia a Barcelona una nova ordenança per agilitzar que empreses estratègiques s'implantin a Lleida
Per facilitar iniciatives amb gran impacte ocupacional, que generin riquesa i diversifiquin l’economia lleidatana
L'alcalde "ven" les oportunitats de creixement de la ciutat en un acte a Cercle d'Economia de la Ciutat Comtal
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat aquest matí que l’ajuntament està preparant una nova ordenança que permetrà agilitzar els tràmits dels "projectes estratègics" que vulguin implantar-se a la ciutat i generin una alta ocupació i riquesa. Ho ha dit en un acte celebrat en el Cercle d’Economia de Barcelona organitzat per 'La Vanguardia' i la Paeria en la qual ha "venut" les possibilitats de creixement de Lleida a nivell industrial, urbanístic, empresarial i en el qual ha reivindicat les seues infraestructures i potencial econòmic tant en l’àmbit agroalimentari com tecnològic. Un esdeveniment que ha comptat amb una nombrosa representació de polítics i empresaris lleidatans a més de la presència de la consellera d’Economia, Alícia Romero i el de Presidència, Albert Dalmau.
Sobre aquesta nova ordenança, Larrosa ha detallat que es presentarà al setembre i té per objectiu "ordenar les tramitacions per donar seguretat jurídica i fixar els passos a seguir en el moment que un projecte rep la qualificació d’estratègic per fer la seua tramitació exprés i facilitar la seua implantació definitiva". La norma també fixarà què es considera projecte estratègic, però l’alcalde ha detallat que podria ser "qualsevol projecte d’alt impacte, que generi ocupació, riquesa i contribueixi a la diversificació del model econòmic que necessiti el suport exprés de l’administració". En aquest sentit, ha destacat que "si ens arriben oportunitats no podem desaprofitar-les i hem d’evitar que passin de llarg". També ha destacat que aquesta ordenança anirà de la mà de la feina que duu a terme l’oficina per a la captació d’inversions de Lleida, InvestLleida, que actualment està ajudant a desenvolupar projectes empresarials "valorats en 131 milions d’euros".
Paral·lelament, l’alcalde ha posat de relleu en la seua intervenció en el Cercle el potencial de Lleida en els propers anys, ja que "disposarem de sis milions de metres quadrats per a usos industrials i logístics, més que cap altra zona de Catalunya", i que la ciutat també comptarà amb una infraestructura clau com és l’estació intermodal de mercaderies del futur polígon de Torreblanca, que ha reclamat que estigui connectat per tren amb l’aeroport d’Alguaire per augmentar les seues perspectives de creixement, i una xarxa de Rodalies. "Lleida ha passat de ser una ciutat amb potencial a una ciutat amb lideratge", ha assegurat Larrosa, que ha recordat que la capital de Ponent és la quarta ciutat de l’Estat en la que millor funciona l’ascensor social i que té la concentració d’empreses més gran del sector tecnològic de Catalunya després del barri barceloní del 22@ També ha destacat que preveuen construir 27.000 habitatges d’aquí al 2050, que 10.000 es podrien construir "ja mateix" i que la ciutat compta amb tres pilars clau per al seu creixement com el parc Agrobiotech de Gardeny, el futur recinte de Fira de Lleida i Mercolleida. "Lleida ha de ser la font de riquesa de Catalunya", ha remarcat Larrosa citant l’historiador Jaume Vicens Vives.
En l’acte també han intervingut la consellera Romero, que ha destacat "les increïbles" dades econòmiques de Lleida en matèria de creixement del PIB i atur i que està planificant un desenvolupament urbà "de forma equilibrada, sostenible i inclusiu". També ha reivindicat la col·laboració entre ciutats, ja que "Lleida no competeix amb Barcelona sinó que la complementa i genera noves capitalitats i centralitats de país, perquè Lleida vol fer créixer el lideratge de Catalunya".
L’acte ha acabat amb una taula rodona en què han participat reconeguts empresaris amb orígens o arrels lleidatanes com Elisabet Alier, presidenta d’Alier; Josep Graells, president de Vallformosa; Maurici Lucena, president d’AENA; i Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. En les seues intervencions, tots han destacat que Lleida i Barcelona han d’unir esforços per competir amb la resta de territoris d’Europa i del món per ser referents en sectors com l’agricultura, la generació d’energies renovables i la bioeconomia, així com fomentar més la col·laboració públic-privada. També van posar de relleu el creixement d’empreses de Lleida sovint oblidades per la capital, com bonÁrea, i potenciar més la Formació Profesaional Dual per generar noves oportunitats laborals a Lleida "perquè els joves no hagin de marxar a Barcelona".