Nou preu per a tots els graus i màsters universitaris a Catalunya
El Govern aprova la unificació i rebaixa de preus que s’aplicarà de cara al curs vinent, amb 17,69 euros per crèdit
El preu dels graus i els màsters habilitants de les universitats públiques i la l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) costarà a partir del curs que ve 17,69 euros per crèdit, el preu més baix. Dimarts el Consell Executiu va aprovar aquesta mesura, que estableix per primera vegada un preu únic i culmina el procés de rebaixa progressiva en els últims anys en compliment de la llei 7/2022. S’inclou, a més, una rebaixa addicional del 30 per cent per als màsters no habilitants, que deixa el preu en 19,37 euros per crèdit, i suposa la desaparició dels coeficients d’estructura docent. Així mateix, manté el sistema de beques Equitat per als trams 1 i 2 de renda, i estableix exempcions totals o parcials per a col·lectius com famílies nombroses, persones amb discapacitat, víctimes de violència masclista o beneficiaris de l’ingrés mínim vital.
D’altra banda, una enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a 1.411 organitzacions que van contractar titulats universitaris en els últims tres anys constata que la meitat van tenir problemes per cobrir les ofertes que van publicar. Un 45,7 per cent troba a faltar titulats en salut, enginyeries i educació, mentre que un 41,4% reporta una manca de competències genèriques, com per exemple responsabilitat, iniciativa, comunicació, flexibilitat, dificultat per resoldre problemes i insuficient formació pràctica. Un 38,7% no va poder fer la contractació per falta d’acceptació de les condicions laborals.
Les claus
Falta de formació. Un 53,3% dels enquestats detecta la necessitat de millorar la resolució de problemes, un 46,3% veu falta de formació pràctica i un 40,5%, de planificació i organització.