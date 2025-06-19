URBANISME
La Paeria de Lleida instal·larà plaques solars en 12.500 m2 de cobertes de 53 edificis públics
En 37 immobles municipals, 10 del Parc Agrobiotech, 4 de l’IMO, un de la Fira i a la Llotja, per 9,5 milions. L’adjudicatària les gestionarà 12 anys i el consistori preveu un estalvi anual de 120.000 €
Cinquanta-tres edificis de titularitat municipal i ens vinculats tindran plaques fotovoltaiques per a autoconsum energètic a les cobertes per reduir la factura de la Paeria en uns 120.000 euros anuals. En concret, l’ajuntament licitarà, per lots, la instal·lació a 37 teulades d’immobles municipals, 10 del Parc Agrobiotech, 4 de l’Institut Municipal d’Ocupació, un de Fira de Lleida i el Centre de Negocis i Convencions de la Llotja.
La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, va afegir que el contracte inclourà renovar la climatització de diversos edificis municipals. Les plaques podran assolir una capacitat màxima de potència instal·lada de 3.900 kWp, aprofitant un total de 12.550 metres quadrats de cobertes. La producció mínima prevista és de 5.743.705 kWh anuals.
Així mateix, la comissió de Gestió de la Ciutat va informar ahir del plec de condicions per licitar el projecte per 12 anys i un pressupost de 9,5 milions. L’adjudicatària s’encarregarà del disseny, finançament, execució, explotació i manteniment de les instal·lacions a través d’un contracte de rendiment energètic.
El pagament a l’empresa es vincula directament a l’energia solar realment autoconsumida, oferint així un fort incentiu perquè gestioni de forma activa la producció i el consum energètic. La fórmula principal d’optimització serà l’autoconsum compartit, aprofitant el màxim nombre possible de subministraments elèctrics de l’ajuntament. El consistori va efectuar un estudi tècnic del potencial autoconsum a partir de dades reals de consums i va analitzar 90 edificis amb un potencial de 7.000 kW, dels quals s’han seleccionat els 37 més viables en els quals es desplegaran plaques amb 3.200 kW de capacitat. Els altres immobles sumen els 700kW restants.
La comissió també va aprovar iniciar la licitació per cobrir la pista esportiva del centre cívic de la Bordeta, com va publicar aquest diari, a la qual haurà de donar llum verda la junta de govern local. La primera que es va instal·lar el 2018 va col·lapsar després d’un temporal i el reemplaçament és una reiterada reivindicació veïnal. Així mateix, Iglesias va indicar que esperen que estigui llesta per a les festes del barri de l’any que ve. El pressupost és de 245.390,98 euros.
D’altra banda, es va informar de la modificació del pla parcial SUR 12, als Mangraners, per ajustar el repartiment dels pisos de lloguer assequible, tenint en compte les operacions que ja hi ha en marxa a la zona. També de la proposta d’aprovació provisional del pla especial urbanístic per instal·lar una gasolinera a la travessia de Montcada a Gualda i de l’adquisició de dos furgonetes i un 4x4 híbrid per a la Guàrdia Urbana.