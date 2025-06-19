Tres camions bolcats en menys d'una hora a les carreteres lleidatanes
Els accidents s'han produït a la C-13 i l'N-230 a Lleida i a l'L-310 a Tàrrega
La xarxa viària del pla de Lleida ha viscut un fet insòlit aquest migdia. I és que menys d'una hora s'han registrat tres accidents diferents amb el resultat de camions bolcats.
El primer s'ha produït a les 12.51 hores al punt quilomètric 8 de la C-13 a Lleida, concretament al tram que dona accés a l'LL-11. En aquest punt ha bolcat un camió en un sinistre que ha obligat a tallar la carretera.
El segon accident ha passat quatre minuts després a Tàrrega, a l'L-310, amb un vehicle pesant bolcat. I a les 13.36 hores els serveis d'emergència han rebut l'avís d'un camió que transportava vedells que ha bolcat a l'N-230 al terme municipal de Lleida, a prop de Torrefarrera.
Ampliarem la informació