Veïns del Secà de Lleida denuncien abandó de material inflamable en la seua foguera de Sant Joan: "Sembla un abocador"
L’associació veïnal alerta de l’incivisme que ha convertit l’espai en un "abocador" amb matalassos i altres materials perillosos, obligant la intervenció municipal
L’associació de veïns del barri del Secà de Sant Pere, a Lleida, ha alçat la veu contra la preocupant situació generada a l’emplaçament destinat per a la tradicional foguera de Sant Joan, ubicada al carrer de la Llum. El president de l’entitat veïnal, José Carreiro, va denunciar ahir l’acumulació descontrolada de residus altament inflamables en aquest espai, que segons les seues paraules, s’ha convertit en "un autèntic abocador" a causa del comportament incívic d’alguns ciutadans que han abandonat allà des de matalassos fins altres materials potencialment perillosos.
"És culpa de l’incivisme de la gent, que ha deixat fins matalassos. Nosaltres no podem controlar tot el que s’abandona", va assegurar Carreiro a aquest diari, manifestant la seua preocupació davant d’una situació que ha portat a l’Ajuntament de Lleida a intervenir en l’assumpte. L’autoritat municipal ja ha advertit l’associació veïnal sobre possibles sancions econòmiques i va procedir ahir mateix a la retirada dels residus acumulats per evitar riscos majors. Com a mesura preventiva addicional, el consistori ha anunciat que instal·larà una tanca perimetral i reforçarà la vigilància de la Guàrdia Urbana fins dilluns vinent, amb l’objectiu de detectar i sancionar qualsevol abocament irregular a la zona.