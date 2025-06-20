EMPRESES
“La IA millorarà la productivitat, però el treball humà mai serà prescindible”
Experts assenyalen les oportunitats i reptes d’aquesta tecnologia en una jornada sobre digitalització organitzada per la Cambra de Comerç. Amb ponències de l’analista Marc Vidal i el doctor Genís Roca
“Estem en una fase d’entrenament de la intel·ligència artificial, utilitzant un embrió que sembla que pensa i raona, però no fa més que capturar i creuar dades d’una forma molt sofisticada.” Aquesta “fase d’entrenament” és el que Marc Vidal, analista en transformació digital i futur del treball, considera vital per “saber quin paper jugarem quan es faci un altre pas i sembla que les màquines ho faran tot, encara que necessitaran els éssers humans”. Ho va afirmar ahir al Magical Media, pocs minuts abans de fer una ponència sobre els reptes i oportunitats de la quarta revolució industrial davant de més de 350 empresaris en la 16 edició de les Nits Cambra, organitzades per la Cambra de Comerç.
“El gran pas que hauran de fer les petites i mitjanes empreses serà aconseguir que aquestes tecnologies no decideixin, sinó que facin coses increïbles que sempre els diguem nosaltres”, va valorar Vidal. També va assenyalar que hi ha sectors molt potents en l’ús de la IA, com la justícia o la comunicació, encara que “hi ha més reticents que entusiastes”, va advertir. Els més escèptics “solen ser els petits comerços, de vegades per falta de temps, però s’atansen quan s’adonen que permet automatitzar la facturació o la gestió de l’estoc”, va assenyalar. El president de la Cambra, Jaume Saltó, va valorar sobre això que “encara falta molta formació en IA”, però “les empreses estan molt sensibilitzades i fan els deures”, va assegurar. “Varia segons el sector, però totes tenen clar que s’han de digitalitzar per no quedar fora de mercat”, va afegir.
En aquest sentit, Vidal va destacar la capacitat que té (i tindrà) la IA per millorar la productivitat, que va definir com “el gran problema d’aquest país” perquè “és expansiu en l’àmbit laboral i hem creat molta ocupació, però no és excessivament eficient i no hem generat un PIB abrupte”. No obstant, va assegurar que “no està demostrat que una màquina hagi tret feina neta a l’ésser humà, que mai serà prescindible, però es posicionarà en un altre espai de més valor afegit perquè la màquina faci les tasques repetitives”.
n “Les IA són eines per ser més eficients i productives, fan coses que fins ara no podíem gràcies a històrics d’informació dels quals infereixen resultats”, va explicar ahir Genís Roca, doctor en cultura digital i president de fundacio.cat, en la jornada formativa sobre digitalització que va organitzar la Cambra per a pimes. “Podem demanar-los ajuda per redactar cartes d’agraïment o preparar publicacions a les xarxes, presentar justificacions a subvencions o elaborar pressupostos, previsions de compres o dissenys gràfics”, va exemplificar.
“Els únics que l’han de témer són els que tenen només una tasca”
mbé va recomanar a les empreses “fer proves, explorar i aprendre” amb ChatGPT, encara que va advertir que “és molt generalista i genèric”. També va citar Copilot o Gemini. En tot cas, Roca va valorar que “la IA ajuda les persones”, però no les substitueix. “Els únics que han de témer pel seu treball són els que tenen una única tasca en la seua jornada”, va concloure.