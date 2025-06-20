El nou president de l'Audiència de Lleida reivindica la creació de més jutjats i impulsar la normalització lingüística
El magistrat Albert Guilanyà jura el càrrec en un acte institucional i s'incorpora al ple de la sala de govern del TSJC
El magistrat Albert Guilanyà ha pres possessió aquest divendres del càrrec de president de l'Audiència de Lleida en un acte institucional en el qual ha reivindicat la creació de nous jutjats i de places judicials a la demarcació. "La falta de jutges ja no pot titllar-se de conjuntural, sinó estructural. Si es vol que hi hagi una resposta més ràpida i eficient cal incrementar el nombre de jutges i esperem que de les noves places promeses pel ministeri a Catalunya, almenys un 10% siguin per a la demarcació de Lleida", ha afirmat durant el seu discurs. A més, Guilanyà ha defensat que "emprar indistintament les dues llengües oficials també és modernitzar" i s'ha compromès a impulsar la "normalització lingüística" entre els diferents operadors.
El nou president de l'Audiència de Lleida ha reivindicat l'ampliació de places judicials i la creació de nous jutjats a la demarcació. Guilanyà ha destacat que un dels jutjats de primera instància va arribar a superar l'any passat els 3.000 nous assumptes --el triple del previst pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ)-- i en segona instància es duplicaran els assumptes aquest any, amb 2.000 rotlles d'apel·lació previstos. Tot això, ha indicat, evidencia "la clara insuficiència de la planta actual, que dona lloc a respostes tardanes i, per tant, insatisfactòries".
Guilanyà ha reclamat durant el seu discurs la creació d'un tercer jutjat social i d'un cinquè jutjat d'instrucció a Lleida, ja que també superen en més del 30% els mòduls establerts pel CGPJ. "Al jutjat de violència sobre la dona ja anunciat, cal sumar un mínim de dos jutjats de primera instància, un jutjat social, un d'instrucció i una sisena plaça a la secció segona de l'Audiència, i a la província, el número 3 de Cervera i aviat també caldrà el segon de Tremp", ha detallat.
En aquest sentit, el magistrat ha titllat de "revolucionària" la Llei de mesures d'eficiència del servei judicial i ha donat suport a la modernització que suposa la implantació de la nova planta judicial prevista. Alhora, Guilanyà s'ha mostrat partidari de "donar impuls i suport als mitjans alternatius de solucions de conflictes i encoratjar als col·legis d'advocats i procuradors, als tribunals arbitrals i als operadors, que intervinguin en les mediacions i acords extrajudicials per tal que arribin a solucions pactades i evitin la via judicial".
El president de l'Audiència de Lleida ha manifestat que "seria desitjable la reconsideració de la posició de la ciutat de Lleida, de Tarragona i de Girona dins dels grups de retribució que preveu la llei --ara està en quart i últim lloc-- amb la finalitat de fer més desitjable la plaça en aquestes capitals i evitar la fuga constant cap a ciutats amb major qualificació retributiva". I és que un dels grans problemes a Catalunya, ha recordat, és el de les vacants, per la qual cosa ha advertit que "no només cal crear places, també cal omplir-les".
Pel que fa a l'ús del català als jutjats, Guilanyà s'ha mostrat partidari de donar més impuls a la normalització lingüística i ha assenyalat que "emprar indistintament les dues llengües oficials també és modernitzar i cal motivar a tots els operadors jurídics a fer-ho". En aquest cas, ha recordat que "els jutjats de Lleida són els que més resolucions dicten en català, malgrat que encara no ens atansem ni de lluny a la paritat".
La presidenta del TSJC insta el poder judicial a "liderar la seva pròpia adaptació"
Per la seva banda, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha lloat les capacitats i el tarannà de consens del nou president de l'Audiència de Lleida, i ha assenyalat que el poder judicial ha de "liderar la seva pròpia adaptació a les exigències i necessitats de la societat".
Sobre les mancances a la demarcació, Caso ha assenyalat que el ple de la sala de govern del TSJC ha acordat prioritzar la creació de noves places judicials per a la secció única de Cervera, per a la secció civil del tribunal d'instància de Lleida i per a la secció de violència, atesa la comarcalització ja aprovada, que estén la seva competència a Cervera i Balaguer.
Guilanyà suma 38 anys de carrera judicial
Albert Guilanyà ha estat apadrinat en la presa de possessió per l'expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Jesús Maria Barrientos. Amb 38 anys de carrera judicial, ha estat degà dels jutjats de Lleida i fa 25 anys que presideix la secció segona de l'Audiència de Lleida. Durant el seu discurs, ha recordat la llarga tradició històrica pròpia de la ciutat de Lleida amb la creació del Tribunal de les Coltellades el 1312 i, també, els seus inicis al jutjat de districte de Barcelona el 1988.
El magistrat es presentava com a candidat únic a presidir l'Audiència de Lleida i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en va aprovar el nomenament el 23 d'abril. Amb aquesta presa de possessió acaba la renovació dels càrrecs caducats que estaven pendents i que s'han desbloquejat des del nomenament d'Isabel Perelló com a presidenta del CGPJ, ara farà un any. Amb el nomenament de Guilanyà, el CGPJ ha renovat 120 càrrecs des de l'inici del nou mandat.