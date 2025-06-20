La Paeria habilitarà cinc aparcaments dissuasius a la ciutat de Lleida
I que els veïns i comerciants amb qui ha parlat aquests últims dies “estan encantats” amb la implantació de noves zones blaves en el Centre Històric i Joc de la Bola
La Paeria de Lleida habilitarà cinc nous aparcaments dissuasius als afores de la ciutat que tindran connexió amb el centre amb autobusos llançadora. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista de l’ACN publicada ahir en la que va detallar que tres d’aquests estaran ubicats al solar de la sitja enderrocada a Pardinyes on l’anterior govern va projectar un alberg, al costat de la Ll-11, entre Copa d’Or i la Ll-12, l’autovia que hi ha al costat del campus de Cappont. Uns aparcaments dissuasius que formen part del pla Aparca que impulsa el govern municipal i que tindran connexió directa en bus llançadora amb la plaça Ricard Viñes. També va assegurar que els veïns i comerciants amb qui ha parlat aquests últims dies “estan encantats” amb la implantació de noves zones blaves en el Centre Històric i Joc de la Bola i que “a poc a poc” aniran guanyant ús.
D'altra banda, Larrosa va dir que la construcció del Centre d’Acolliment a Temporers de la Caparrella començarà “de forma imminent” i que estan treballant en el disseny d’un segon equipament per a aquest final, però sense concretar on s’ubicarà. Encara amb tot, l’alcalde no va poder comprometre’s que aquest serà l’últim estiu en què s’utilitzi el pavelló 3 de la Fira de Cappont com a alberg.