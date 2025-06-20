TECNOLOGIA
Èxit del Microsoft Copilot Day d'IFR a Lleida, amb més de cent professionals
L'esdeveniment celebrat a l'auditori del Parc Científic de Gardeny va mostrar com la Intel·ligència Artificial està transformant la gestió i productivitat empresarial
El Microsoft Copilot Day organitzat per IFR a Lleida va congregar ahir més d'un centenar de professionals i directius empresarials a l'auditori del Parc Científic de Gardeny. La jornada, enfocada a empreses i organitzacions de les àrees de Lleida i Osca, va ser un punt de trobada clau per descobrir aplicacions pràctiques de la Intel·ligència Artificial en l'entorn corporatiu dins l'ecosistema Microsoft.
Durant la trobada, els experts de Microsoft i IFR van desglossar com la IA està revolucionant els processos laborals. Magda Teruel, Partner Solution Architect Copilot de Microsoft, va inaugurar les sessions mostrant casos d'ús reals on la IA millora significativament la productivitat dels treballadors. Posteriorment, Pablo Almirall, director de PYMES d'IFR, va aprofundir en l'evolució de la relació persona-tecnologia, mentre que Carles Buil, CEO d'IFR, va tancar les ponències explicant els avantatges d'estandarditzar processos per facilitar la implementació de solucions de gestió i simplificar l'adopció de la IA.
Un assistent intel·ligent per a l'entorn laboral
Microsoft Copilot s'ha presentat com un assistent d'intel·ligència artificial dissenyat per treballar de manera col·laborativa amb els equips humans, impulsant tant la productivitat com l'eficiència operativa a les empreses. La seva integració en eines quotidianes permet una experiència fluida orientada a resultats, amb aplicacions específiques que abasten tant Microsoft 365 com la plataforma Dynamics 365.