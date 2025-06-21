Ampliació de les visites guiades durant el pont de Sant Joan i l’estiu
Lleida Turisme reforça la seva oferta cultural amb més visites guiades coincidint amb el pont de Sant Joan i la temporada d’estiu. Aquest cap de setmana, es podrà visitar el Castell de Gardeny els dies 21, 22 i 24 de juny a les 12 h. També es farà una ruta pel Centre Històric, el Dipòsit de l’Aigua i el Lleida City Tour, que recorre els principals punts de la ciutat.
A partir del 25 de juny i fins al 30 de setembre, s'amplia l'horari de visita del Castell de Gardeny durant la setmana i s'inclouran visites nocturnes al complexe.
Les visites al Centre Històric també s’incrementen. Els dimarts 15, 22 i 29 de juliol, i 5 i 12 d’agost, es podran visitar les restes arqueològiques del soterrani de la Paeria i les adoberies. Els dimecres 16, 23 i 30 de juliol, i 6 i 13 d’agost es farà la visita combinada al Centre Històric i el Dipòsit de l’Aigua.
Per a més infomació visita www.turismedelleida.cat