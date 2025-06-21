ERC insta a municipalitzar l’Aula de Teatre al quedar deserta la concessió
El grup d’ERC a la Paeria va reclamar ahir al govern municipal que municipalitzi l’Aula de Teatre després que la licitació per a la concessió quedés deserta. “És una mala notícia per a Lleida i l’educació artística de la nostra ciutat”, va dir en un comunicat, en el qual va afirmar que l’escola està “en perill per culpa de la inacció i de la incompetència d’aquest govern i la regidoria d’Educació”.
Va afegir que “ja vam alertar que passaria perquè el model no s’ajusta al que l’Aula necessita, perquè en termes econòmics és un autèntic abús i perquè han ajuntat l’Aula amb activitats de l’Escola d’Art Municipal”. Els actuals gestors van mostrar el seu rebuig a la nova licitació i es van manifestar amb famílies i alumnes. ERC va remarcar que “la municipalització és la millor opció per garantir la qualitat i igualtat entre les escoles artístiques municipals” i va pregar al PSC que opti per aquest model, busqui una entesa com més aviat millor i redacti de nou el contracte.
D’altra banda, ERC també va denunciar ahir “el deteriorament progressiu” de l’espai públic del barri del Clot.