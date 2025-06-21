Més de 42.000 assumptes pendents als jutjats lleidatans a finals de març
Els jutjats lleidatans van acabar el primer trimestre de l’any amb un total de 42.009 assumptes pendents, la qual cosa representa un augment del 9,4% respecte al mateix període de l’any passat, segons les dades de balanç d’activitat judicial publicades ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Per jurisdiccions, en la penal els assumptes pendents van baixar un 5,9% i un 27,1% en el contenciós administratiu. Tanmateix, van pujar un 19,2% en el civil i un 14,9% en el social. Per partits judicials, el de Cervera va ser el que va registrar un augment més gran dels assumptes pendents respecte al primer trimestre de l’any passat, amb un 25,6% més. També van augmentar a Lleida, la Seu i Solsona, mentre que en els de Tremp van baixar un 9% i a Vielha, un 10,4%.
Mentrestant, entre gener i març, els jutjats lleidatans van ingressar 21.182 causes, un 7,2% més respecte a l’any passat, amb un increment més marcat en la jurisdicció contenciosa administrativa, amb una pujada del 16,4%.
D’altra banda, es van resoldre 18.763 assumptes en els tres primers mesos de l’any, amb un augment del 10,1% respecte al mateix període del 2024.
Les dades publicades pel Poder Judicial també indiquen que es van dictar 5.054 sentències als jutjats lleidatans fins al març, de les quals més de la meitat (3.121) van ser de la jurisdicció civil. En aquest àmbit, destaca l’increment de sentències civils dels Jutjats de Violència contra la Dona, amb un 76% més de sentències. En l’àmbit penal, les sentències per violència contra la dona van augmentar un 25% en el primer trimestre.